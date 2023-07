Cecilia Rodriguez, dedica d’amore a Ignazio Moser per il compleanno/ “Che la vita ti sorrida sempre”: foto

Ignazio Moser compie gli anni: arriva la dedica della fidanzata Cecilia Rodriguez

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lo dimostra la dedica piena d’amore che la sorella di Belen ha voluto fare al suo ‘Nacho’, questo il soprannome con cui ama chiamarlo. Ignazio oggi festeggia il suo 31esimo compleanno e, per l’occasione, Cecilia ha voluto scrivergli delle parole speciali, pubblicate poi su Instagram con tanto do foto.

Cecilia Rodriguez, matrimonio annullato con Ignazio Moser?/ "Prima o poi..."

“Che la vita ti sorrida sempre mio amore. Felice compleanno” sono state le parole con le quali Cecilia Rodriguez ha voluto augurare buon compleanno a Ignazio Moser. Ad affiancare queste parole si vede uno scatto che mostra il festeggiato intento a spegnere l’immancabile candelina sulla torta. Insieme a Ignazio e Cecilia c’è poi l’inseparabile cagnolino Ercolino.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tensioni e voci di crisi/ La replica:"C'è stata una discussione ma..."

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, quando si sposeranno?

Mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano questa data speciale, i fan della coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, si chiedono quanto manchi alle loro nozze. Ricordiamo che i due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo agosto, poi però alcuni problemi hanno causato lo slittamento di questa data. A spiegarlo è stata proprio Cecilia, rispondendo così alle domande curiose dei tanti follower: “Ci stiamo lavorando, diciamo che abbiamo detto ad ottobre, ci sono dei problemi, perché mia zia che ben conoscete non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita”. Dunque non resta che attendere i prossimi mesi.

Cecilia Rodriguez al Festival di Cannes, web si rivolta/ "Che film hai fatto tu?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)













© RIPRODUZIONE RISERVATA