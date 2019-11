Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Ex On The Beach, la sfida: conduzione in coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno la seconda stagione di EX On The Beach, in onda su MTV da gennaio 2020. Dopo una prima scoppiettante edizione gestita alla grande da Elettra Lamborghini, la coppia di fidanzati scende in pista con questa nuova avventura: “Orgogliosa di entrar a far parte della famiglia di @mtvitalia! Siete pronti per vederne delle belle?”, scrive la sorella di Belen su Instagram menzionando anche la sua dolce metà. Anche l’account ufficiale di MTV ha pubblicato l’annuncio, confermando l’indiscrezione: “BREAKING NEWS. Non riusciamo più a mantenere il segreto. #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser condurranno la nuova edizione di Ex on the Beach Italia gli #MTVEMA ti avevamo avvisato che avevamo una notizia bomba”. Il pubblico però, pare non avere gradito la novella. “Programma ad altissimo livello culturale. Grazie a Dio non ho più mtv, rovinato da programmi inutili”, scrive Beatrice su Twitter.

Il nome di Ignazio Moser era in lizza per la nuova edizione di Pechino Express ma, proprio l’ex ciclista con la passione per la vendemmia, aveva smentito l’indiscrezione affermando di avere in ballo altri progetti lavorativi. Cecilia Rodriguez invece, alcune settimane addietro aveva proprio parlato di un nuovo programma da condurre in coppia con la sua dolce metà. Ma di cosa tratta Ex On The Beach? Ecco cosa scrive il sito di MTV a tal proposito: “La versione italiana del dating show dove le relazioni non muoiono mai. 8 single molto attraenti, quattro uomini e quattro donne, devono fare i conti con il passato sullo sfondo delle spiagge paradisiache della Thailandia. I ragazzi pensano di essere protagonisti di un reality che gli permetterà di vivere una fantastica vacanza da sogno extra lusso, ma questo sogno si infrange subito! Devono infatti confrontarsi con il loro passato, dal momento che 12 ex spuntano dalle acque cristalline del mare thailandese pronti a guastargli la festa. I sexy single, quindi, aspettano con il fiato sospeso per vedere se il loro fidanzato/a arriva a scombinare i piani della loro vacanza”.

