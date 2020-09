Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno pace?/ I due partono insieme per la montagna

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto finalmente pace? La coppia nata al Grande Fratello Vip sembra vicina alla riconciliazione dopo un periodo burrascoso fatto di voci e rumors piuttosto insistenti. La sorella di Belen si era presentata al Festival di Venezia da sola, confermando le voci che la volevano di nuovo single, ma è poi partita per una gita in montagna insieme a Ignazio che ha di fatto messo a tacere le voci su loro due. Va ricordato che erano state diverse le donne accostate al bel ciclista nell’ultimo periodo, tra cui la modella Caterina Bernal che aveva parlato di un flirt con Moser che durava ormai da un po’ di tempo. Cosa sarà successo ora? Come avranno fatto a trovare un nuovo punto di incontro?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano insieme? Ci sono gli indizi

Anche se Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno pubblicato foto insieme in realtà è facile evincere come si trovino nella stessa baita in montagna. Questo perché sui loro profili e su quello del cane Aspirina compaiono gli stessi luoghi e una casa in legno scuro che si affaccia sullo stesso paesaggio. Addirittura i fan hanno notato un particolare legato a una camicia a quadri che in alcune foto indossa Cecilia e in altre Ignazio. Al momento non è chiaro come i due abbiano chiarito la questione, ma di certo vederli nuovamente insieme fa ben sperare per il loro futuro da coppia. Probabile che nelle prossime ore uno dei due decida di regalare nuove conferme a un pubblico che da giorni spera di rivederli felici uno al fianco dell’altra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA