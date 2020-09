Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ La foto del bacio mette fine alla crisi: “Belli!”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno superato un periodo davvero drammatico per la loro coppia. La storia d’amore che da anni fa sognare i fan sembrava giunta definitivamente alla fine a causa, a quanto pare, dell’eccessiva gelosia della sorella di Belen. Poi però, dopo un’estate turbolenta fatta di liti, riconciliazioni e nuovi allontanamenti, il gossip ha parlato di ritorno di fiamma e, dunque, di pace per la coppia. Eppure né Cecilia, né Ignazio hanno ‘ufficializzato’ la cosa di persona. Questo fino a poche ore fa. Su Instagram è infatti apparsa una foto molto romantica della coppia che si guarda intensamente e che conferma la fine della crisi di cui tanto si è discusso nelle scorse settimane.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: baci appassionati e fan entusiasti

L’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è tanto forte da superare anche una crisi così importante come quella che li ha visti protagonisti questa estate. Che i due fossero tornati insieme è stato reso palese attraverso video e stories apparse sui social che li vedevano l’uno al fianco dell’altra. Eppure mancava un gesto ‘ufficiale’ per comunicare questo ritorno di fiamma. Oggi Cecilia, su Instagram, ha inoltre condiviso le immagini di alcuni appassionati baci dati al suo Ignazio. E non sono mancati i commenti entusiasti dei fan. Come questo: “il cuore fa papapa più di ieri meno di domani. VOI siete una cosa sola , vi completate, il destino a volte separa due persone innamorate proprio per far capire loro quanto siano importanti l’uno per l’altra, il vostro magico modo di guardarvi” ha scritto una fan.

