“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mai in crisi”/ Sorge: “Diletta Leotta mai con lui”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono davvero stati in crisi? Forse non lo sapremo mai visto che in questi mesi è successo di tutto. Il ciclista è rimasto solo in Sardegna dopo la partenza anticipata della bella Argentina e a quel punto il gossip è impazzito. I due avevano solo litigato e lei era tornata sulla terraferma solo per prendersi un po’ di spazio? Forse sì, ma tanto è bastato per far impazzire il gossip, che il ciclista ha cercato di tenere a bada, fino a quando, in una serata, Andrea Damante lo ha presentato chiedendo alle single presenti di farsi avanti e lì è scoppiata la bomba. Qualcuno ha parlato di tradimenti, altri di una crisi che ha portato alla rottura definitiva ma di questo si parla oggi a Mattino5 a pochi giorni dall’uscita del settimanale Chi che ha pubblicato le loro foto mano nella mano in giro per Milano al grido di “crisi rientrata”, ma c’è davvero stata questa crisi?

LA CRISI DI CECILIA E IGNAZIO NON ESISTE? LA VERITA’ DI MAURIZIO SORGE SU LORO E DILETTA LEOTTA

Sulla questione ha le idee chiare un ospite di Federica Panicucci, Maurizio Sorge, che in collegamento da Roma rilancia: “Crisi? Sono solo inciuciate. Sono gossip pianificat.. conoscendo il caratterino di Cecilia se fossero stati veri i tradimenti, non sarebbe stata cheta cheta in barca con la sorella. Io dico soltanto che a volte le coppie quando sono abituali tutti se ne dimenticano, se c’è un pizzico di adrenalina, il gossip impazza… boccaloni! Ah boccaloni, non ci ho mai creduto a questo gossip, tutto irreale… ti pare che Diletta Leotta si rovinava la reputazione per una notte con Ignazio Moser?”. Alex Fiumara poi rilancia: “Penso che la chef abbia lanciato una bombetta tra i due e che ci sia stata un po’ di maretta ma non una crisi vera e propria”.



