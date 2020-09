Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano insieme?/ Prove di pace, ma…

Ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Secondo quanto fa sapere Dagospia, la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser starebbero provando a riavvicinarsi per salvare un amore che, nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, sembrava destinato ad esslere coronato dai fiori d’arancio e dalla nascita di un figlio. Nelle ultime settimane, però, sembra che qualcosa si sia rotto al punto che Cecilia ha trascorso le vacanze prima con mamma Veronica, papà Gustavo, il fratello Jeremias e la fidanzata di quest’ultimo e poi con la sorella Belen con cui ha trascorso qualche giorno sulla Costiera Amalfitana mentre Ignazio, dopo una vacanza in Sardegna con l’amico Andrea Damante, tornato a sua volta single dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, è volato in Portogallo. L”inizio di settembre, però, potrebbe portare novità nella vita di Ignazio e Cecilia che starebbero provando a rimettere insieme i cocci della loro storia.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER DI NUOVO INSIEME? IL GOSSIP DI DAGOSPIA

Prove di riavvicinamento tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia. “Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate? Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi. Resta una domanda: perché Ignazio (ormai sosia ufficiale di Brumotti) non è ancora rientrato dal Portogallo?”, fa sapere il sito di Roberto D’Agostino. A quanto pare, a credere in un ritorno di fiamma tra Cecilia e Ignazio è anche Gabriele Parpiglia che, come riporta Novella 2000, commentando l’attuale situazione dei due, ha dichiarato: “Sì, torneranno insieme Ignazio e Cecilia. Secondo me sì, nonostante i discorsi lunghi che ho fatto con lui, secondo il mio parere torneranno insieme, perché comunque era affranto e non riusciva a lasciare l’amore della sua vita. Ed è bellissimo. Quindi per me torneranno”. Da parte dei diretti interessati, per il momento, nessun commento, ma i fan credono che il ritorno di fiamma diventi presto realtà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA