Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slitta il matrimonio/ “Non si farà più a ottobre”: cos’è successo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, salta il matrimonio a ottobre: ecco perché

Era il primo novembre 2022 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciavano che presto sarebbero diventati marito e moglie. Cecilia mostrava su Instagram il bellissimo anello regalatole dal fidanzato a corredo di una romantica proposta di matrimonio da lei accettata con gioia. Da allora i fan della coppia hanno continuato a chiedere quando sarebbe arrivato l’annuncio della data del matrimonio e, tempo poche settimane, Cecilia e Ignazio hanno parlato di ottobre 2023.

Cinque mesi dopo la proposta, qualcosa è però cambiato. È stata proprio la sorella di Belen Rodriguez a svelare che il matrimonio con Ignazio non si celebrerà a ottobre ma slitta a data da definirsi. Cos’è accaduto? È allarme per la coppia?

Cecilia e Ignazio, ecco perché slitta il matrimonio

Cecilia Rodriguez ha spiegato che sono sorti dei problemi che, tuttavia, non riguardano la sua storia d’amore con Ignazio ma una questione di famiglia. Ecco le sue dichiarazioni su Instagram: “Il matrimonio? Ci stiamo lavorando. – ha esordito in risposta alla domanda di un fan – Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché la mia zia che ben conoscete, la zia Lochita, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro.” Si tratta per Cecilia di una persona molto importante, motivo per il quale Cecilia è decisa a spostare la data delle nozze: “Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti, non vi preoccupate. Non siate così ansiosi.” ha concluso.

