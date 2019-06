Cecilia Rodriguez/ Giulia De Lellis replica alle critiche, Raffaella Mennoia sbotta!

Il commento pungente di Cecilia Rodriguez verso la nuova coppia composta dall’ex di sua sorella Belen, Andrea Iannone, e Giulia De Lellis ha sollevato un bel po’ di polemiche. Per giorni, Giulia ha preferito rimanere in silenzio e non replicare alle dichiarazioni di Cecilia ma adesso ha deciso di interrompere questo silenzio. Lo fa su Instagram, rispondendo alle domande curiose di alcuni dei suoi fan. Una di queste riguarda proprio le parole della Rodriguez: “Cosa dici di quello che ha detto?” chiede un fan. Giulia chiude la questione con ironia: “Cosa dico a chi dice che sono alta un metro e una banana? Che è vero, che è la verità. Non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica”, ha detto la De Lellis.

Raffaella Mennoia dalla parte di Giulia De Lellis: la frecciatina a Cecilia

In molti si sono espressi sui social su questo scambio di frecciatine tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Tra questi c’è anche Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne nonché amica di Giulia. L’ironia della De Lellis pare sia particolarmente piaciuta al braccio destro di Maria De Filippi, vista la frase postata su Instagram. “L’ironia è l’ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base ce l’ha solo chi è all’altezza” ha scritto la Mennoia su Instagram, con tanto di tag a Giulia De Lellis. Una frase con la quale l’autrice televisiva ha anche palesemente sottolineato la questione “altezza”, ampiamente discussa in questi giorni. La questione sarà definitivamente chiusa o dobbiamo aspettarci altri interventi dalle dirette interessate?

