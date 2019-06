Giulia De Lellis contro Cecilia Rodriguez/ “Bassa ma simpatica”, pazza di Iannone!

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono nuovamente insieme, questa volta ad Assen, in occasione del GP d’Olanda che vedrà impegnato il neo fidanzato. E dopo essere rimasta letteralmente sotto choc nell’assistere alla grande organizzazione che si cela dietro ogni Gran Premio di Motomondiale, l’influencer ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi follower che, proprio in questi giorni, si sono ritrovati a doverla difendere non poco dalle critiche sollevate da parte di Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen, ex di Iannone, nelle passate ore ha infatti stroncato l’ex volto di Uomini e Donne criticando la neo coppia del gossip. “Io sono sicura che Andrea e Giulia De Lellis si troveranno bene, anzi benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi”, aveva detto al settimanale Chi. Ma come mai tutto questo astio nei confronti della De Lellis? Quest’ultima, di contro, rispondendo ad una domanda di un suo follower tramite le Storie di Instagram si è rivelata molto più serena. “Cosa pensi di chi dice che sei alta un metro e una banana?”, ha chiesto un utente. “Che è vero raga, è la verità, non è che sono un metro e… cioè, non si può voler tutto nella vita, però sono simpatica”, la replica della De Lellis. In precedenza, rispondendo ad una domanda sui commenti negativi, aveva invece detto: “Non ci rimango male se mi insulta qualcuno, non si può piacere a tutti, poi se lo fanno mia mamma, mia sorella o le miei amiche sì, ci resto male, ma se sono sconosciuti no…”. Un riferimento ancora una volta a Cecilia Rodriguez?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: NUOVE RIVELAZIONI

Giulia De Lellis pare essere molto presa in questo periodo e lo si comprende dalle risposte date ai suoi follower rispetto al suo rapporto con Andrea Iannone. Rispondendo alle domande dei più curiosi su Instagram, ha spiegato dove si sarebbero conosciuti, “ad una cena tra coppie, non ci siamo parlati più di tanto e tra l’altro lui mi stava molto antipatico, ma molto…”, ha rivelato. Eppure non riesce ancora a pronunciare la parola “fidanzati” nel definire il suo rapporto con il pilola: “Fidanzata con Iannone? Domanda che è un discorso quotidiano da queste parti… Andrea… Andrea”, si è limitata a dire con aria sognante. L’esperta di tendenza è certamente molto soddisfatta per via del periodo d’oro che sta vivendo, sia professionalmente che in merito alla vita privata. Quindi ha rivelato chi, tra i due, ha compiuto il primo passo: “Andrea, il primo e non ne ha fatto neanche solo uno”, ha spiegato. Cosa l’ha colpita di Iannone? “La sua estrema educazione e galanteria, prima di amare me ama la mia famiglia”, ha rivelato. Infine ha spiegato di essere stata conquistata “con pazienza, rispettandomi, con educazione, è entrato molto in punta di piedi nonostante sia uno che va veloce”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA