Cecilia Rodriguez lascia Instagram, c’entra Ignazio Moser?/ “Non sono solo…”

Cecilia Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo è la sua improvvisa sparizione dal popolare social, Instagram. Di recente la modella argentina aveva lasciato intendere ai follower di essere stufa delle continue richieste degli utenti, ricevute su Instagram, di pronunciarsi sulla sua lovestory con Ignazio Moser. Tra gli incessanti quesiti posti alla sorella di Belen Rodriguez, in particolare ci si chiedeva se Chechu e Ignazio fossero sull’orlo di una crisi d’amore, dal momento che lui era all’estero, distante dalla compagna. E pronta è la replica stizzita di Cecilia Rodriguez destinata agli utenti indiscreti: “Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui”. Una risposta che lascia intendere quanto Chechu sia turbata dalle curiosità ossessive del web che si scatenano sul suo conto, in una sorta di vortice di accanimento mediatico che lascerebbe poco spazio alla carriera della modella argentina. Chechu di recente ha lanciato un nuovo brand di abbigliamento in partnership con i fratelli Belen Rodriguez e Jeremias Rodriguez, Hinnominate, e l’addio a Instagram potrebbe rappresentare per lei una rinuncia penalizzante per il suo lavoro, che resta principalmente improntato sull’immagine.

Cecilia Rodriguez lascia il social Instagram: la reazione del web

Cecilia Rodriguez aveva espresso pubblicamente il suo malcontento agli utenti su Instagram, eppure il preavviso lanciato online sembra non aver sortito gli effetti sperati. Tanto che nelle ultime ore di questo 9 marzo 2022 si registra l’estromissione del profilo ufficiale Instagram di Cechu dal social network, il che desta preoccupazione generale tra gli utenti, in particolare tra i fandom della modella e Ignazio Moser.

Ma come avrà reagito l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 a quello che sembra essere un addio a Instagram voluto da Cecilia? Tra le Instagram stories, Ignazio lancia un messaggio sospetto in cui si palesano i soli tre puntini sospensivi “…”. Ma attenzione, una domanda sorge spontanea: che ci sia lo zampino di uno scherzo Le iene? Al timone del format info-satirico in coppia con Teo Mammucari c’è la sorella di Chechu, Belen Rodriguez, e non si esclude che Cecilia sia vittima delle temutissime iene…

