Cecilia Rodriguez, lettera d’amore a Ignazio Moser/ “Mai amato nessuno come amo te”

Ignazio Moser riceve una bellissima sorpresa in diretta alla finale dell’Isola dei Famosi 2021. La sua fidanzata Cecilia Rodriguez l’ha raggiunto in Honduras ma ha anche scritto per lui una lettera ricca d’amore. “Ero una bambina piena di sogni e uno di questi era di trovare l’amore. Il grande e immenso amore che la vita mi ha regalato sei tu. – scrive Cecilia nella sua lettera per Ignazio – Il nostro amore era già scritto nel nostro destino. Abbiamo iniziato a camminare insieme: il nostro primo viaggio, la nostra prima casa dove ogni mattina mi sveglio con il profumo di caffè che tu mi fai, perché tu sei così, hai il dono di farmi sentire protetta e amata.” Ignazio non riesce più a trattenere le lacrime, poi conclude la sua lettura: “Ti amo come non ho mai amato nessuno prima e mi conosci, sai quanto per me sia difficile esternarlo. Tu sei il sole, amore mio. Vorrei che il nostro futuro insieme lo scrivessimo insieme, io e te per sempre”. Infine arriva la sua Cecilia che abbraccia di corsa e con grande passione.

