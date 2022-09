Cecilia Rodriguez vittima di furto/ “Devo rifare i documenti altrimenti non potrò più viaggiare”

Cecilia Rodriguez vittima di furto, costretta a rifare tutti i documenti: i dettagli

L’abbiamo vista di recente calcare la passerella della Mostra del Cinema di Venezia al fianco del compagno Ignazio Moser sorridente in uno splendido abito bianco, ma qualche giorno da Cecilia Rodriguez ha vissuto un momento drammatico. La sorella di Belen Rodriguez è stata vittima di un furto di cui è tornata a parlare nelle ultime ore, spiegando di essere poco presente sui social proprio perché impegnata nel rifare i documenti andati persi nel furto.

“Qualcuno penserà che sono morta, invece no. Sto andando a rifare i documenti che mi avevano rubato”, dice Cecilia Rodriguez all’inizio di una serie di stories, riferendosi al furto subito. Mostra dunque di essere diretta al consolato argentino per rifare i documenti utili per viaggiare e spostarsi.

Cecilia Rodriguez: “Giornata impegnativa ma tutto ok”

“Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa mi avevano rubato i documenti e ora sto andando a rifarli altrimenti non potrò più viaggiare e non mi sembra il caso, adesso che si può”, spiega poi l’argentina, rassicurando infine coloro che si sono preoccupati per lei per quanto le è accaduto: “Comunque tutto ok, sono viva, vivissima, il fatto è che è una giornata impegnativa.” Poco dopo seguono stories in cui Cecilia si gode il pranzo con Ignazio, voltando dunque definitivamente pagina su quanto le è accaduto solo pochi giorni fa. Intanto procede a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia e Ignazio che avrebbero in progetto di creare presto una famiglia insieme.

