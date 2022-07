Cecilia Zagarrigo è diventata mamma/ L’ex di Uomini e Donne: “48 ore estenuanti ma…”

Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne è diventata mamma

Cecilia Zagarrigo è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato con un dolce post pubblicato su Instagram la nascita della sua bambina, avvenuta ieri sera all’ospedale Sant’Anna, a Torino. “Ieri, alle 21.27, dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”, ha scritto la Zagarrigo accanto alla foto che la vede sorridere felice con la piccola tra le braccia e il suo compagno Moreno, papà della bimba, al loro fianco.

Federica Aversano torna a Uomini e Donne?/ "Non sarà una nuova tronista ma…"

Per quanto riguarda il nome scelto per la bimba, Cecilia non ne ha fatto mistero, svelandolo già qualche tempo fa: per la figlia ha infatti scelto il nome Mia. È a lei e alla sua mamma che papà Moreno ha dedicato un lungo e toccante messaggio.

Cecilia Zagarrigo è diventata mamma: il toccante messaggio del compagno Moreno

Tanti sono i messaggi di congratulazioni e auguri che la coppia ha ricevuto per la nascita della loro prima figlia. Tra questi spicca però proprio quello di Moreno, il compagno di Cecilia Zagarrigo, che sotto il post che annuncia la nascita di Mia, ha scritto: “Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento, spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita Mia!”

"Alessandro è il nuovo tronista di Uomini e Donne"/ L'anticipazione bomba e il destino di Federica Aversano

LEGGI ANCHE:

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati/ Ex Uomini e Donne "Siamo stati..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA