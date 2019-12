Cecilia Zagarrigo/ Non c’è due senza tre: Carlo è quello giusto? (Uomini e Donne)

Finalmente c’è stato il bacio tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. Ieri si è registrata la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne che ha visto protagonisti i tronisti giovani del dating show, alle prese con le loro dinamiche. E mentre Giulio Raselli ha comunicato che la settimana prossima farà la sua scelta, Carlo ha finalmente baciato Cecilia, trovando con lei una particolare intimità. Nel corso della registrazione, il tronista ha anche chiesto scusa a Chiara e Bruna per la passata reazione della scorsa puntata, mostrando maturità. Ma cosa è successo con la bella Cecilia? Ecco cosa ci riferiscono le preziose anticipazioni del VicoloDelleNews: “Il tronista è uscito anche con Cecilia e lui ha cercato di entrare in confidenza con lei, si dice contento perché sente di stare a costruire qualcosa di vero con lei, anche Cecilia è contenta perché lo sente vero e inizia a capire com’è veramente, lui cerca di scioglierla un po’ e alla fine si baciano”.

Uomini e Donne: Carlo Pietropoli bacia Cecilia Zagarrigo, è lei quella giusta?

All’inizio del mese proprio Cecilia Zagarrigo intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha spiegato per quale motivo ha deciso di riprovarci tornando al trono classico per la terza volta: “Ho tanta voglia di innamorarmi: nonostante sia arrivata a un punto della mia vita in cui ho un lavoro, mi stia per laureare, sia indipendente, vivo da sola, praticamente abbia tutto o quasi, mi rendo conto di non essere felice come vorrei. Sto bene, mi basto, ma avrei voglia di quell’amore travolgente che ormai da tempo non provo più. Ogni uomo che incontro mi fa capire quanta poca voglia di serietà ci sia in giro”. E su Carlo Pietropoli aveva confidato: “Quando ho guardato Carlo, ho ascoltato il suo video di presentazione e ho visto che aveva lo sguardo da simpatica canaglia, mi sono detta: “Ok è lui! Perché non provarci: potrebbe piacermi, confermare le sensazioni che ho avuto attraverso uno schermo oppure no”. Carlo ride, scherza, ma ha anche uno sguardo che nasconde tanto altro. Se le cose non sono difficili non mi piacciono, quindi eccomi qua!”.

