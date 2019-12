Registrazione Uomini e donne/ Anticipazioni 28 dicembre: la scelta di Giulio…

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE DI OGGI, 28 DICEMBRE, TRONO CLASSICO

Giulio Raselli si avvia verso la scelta? La scelta è già avvenuta fuori dallo studio? Sono queste le domande che i fan si fanno a poche ore dalla registrazione di Uomini e donne di oggi, 28 dicembre. Dopo il terremoto che ha travolto cavalieri e dame ieri pomeriggio, questa volta saranno i protagonisti del trono classico a scendere in campo per mettere insieme un’altra puntata che, molto probabilmente, vedremo tra un mese o poco prima. Il Natale è passato e i tronisti non sono riusciti a vedere e incontrare i propri corteggiatori per via del “divieto” ma hanno comunque avuto modo di vedersi in esterna mettendo insieme i video e le novità che scopriremo oggi pomeriggio durante la puntata. Cosa è successo in questi giorni e cosa ha deciso di fare Giulio Raselli della sua vita e del suo percorso? Ancora tutto tace anche se ormai da qualche settimana si trascina dietro le sue due corteggiatrici, Giovanna e Giulia. Arriverà ad un punto in cui la sua scelta gli dirà di no?

GIOVANNA PROSSIMA TRONISTA NELLA NUOVA REGISTRAZIONE DI UOMINI E DONNE?

Il rischio c’è ed è tangibile visto che Giulio Raselli durante le ultime puntate di Uomini e donne ha tirato, e non poco, la corda ed entrambe le sue corteggiatrici gli hanno fatto già sapere che rischia un no al momento della scelta. La più focalizzata su questo punto sembra essere la bella e combattiva Giovanna che non ha mandato giù il suo atteggiamento così leggero e ha già annunciato che dirà di no prendendo posto addirittura sulla poltrona di tronista, seppur per scherzo. Dall’altro lato ci sono i nuovi arrivati ovvero Carlo e Sara Amira. Come è andata per loro questa prima settimana natalizia da tronisti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA