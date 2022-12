Cedolino NoiPA, online le informazioni sullo stipendio dei pubblici/ Pagamenti…

Cedolino NoiPA, come scaricarlo dal sito dell’INPS

Sul sito dell’INPS è disponibile il cedolino NoiPA che contiene tutte le informazioni relative allo stipendio dei dipendenti pubblici di dicembre 2022. All’interno del documento sono rese note le date di accredito degli stipendi per i vari comparti della Pubblica Amministrazione. A dicembre, i pagamenti degli stipendi avverranno in anticipo a causa delle festività natalizie.

Da mercoledì 14 dicembre verrà pagata la rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione. Da giovedì 15 dicembre invece sarà erogato lo stipendio ai lavoratori del comparto Sanità. Da venerdì 16 dicembre è previsto il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale VVF.

Cedolino NoiPA, stipendi in anticipo per il mese di dicembre

Come spiega il portale i-Dome, per accedere e controllare online il proprio cedolino in merito allo stipendio di dicembre 2022, i soggetti interessati dovranno collegarsi sul sito dell’INPS entrando nella propria area riservata tramite SPID, CIE o CNS. Dovranno poi attraverso il tasto “cerca” inserire la dicitura “Consultazione pagamenti”. Dopo aver selezionato il mese di dicembre, verrà visualizzato il cedolino NoiPA dello stipendio dell’ultimo mese dell’anno.

Qualora i dettagli del pagamento non siano ancora disponibili, è comunque possibile visualizzare l’importo dello stipendio nella sezione “Consultazione pagamenti“. Infine, tramite il servizio “Modalità di Riscossione” presente nel cedolino online, si può anche modificare la modalità di accredito dello stipendio. La modalità, una volta cambiata, sarà effettiva a partire dal mese successivo.

