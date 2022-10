Cedolino NoiPa ottobre 2022 online/ Pagamenti stipendi dipendenti PA, ecco le date

Cedolino NoiPa di ottobre 2022 pronto online sul sito dei pagamenti degli stipendi dei dipendenti della Pubblica amministrazione e contiene gli importi e le date in cui verranno effettuati i versamenti. Ecco come accedere al cedolino online e quali sono gli importi visualizzati per questo mese. Per l’accesso al proprio cedolino di ottobre, è necessario collegarsi al sito NoiPa autenticandosi con le credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta entrati nel sito, si fa la ricerca sezione del menù “Cedolino” e, selezionando il mese di ottobre 2022, si visualizza il cedolino NoiPa del mese corrente. Se non dovessero essere visualizzati ancora i dettagli del pagamento si può in ogni modo prendere nota dell’importo del proprio stipendio.

Cedolino NoiPa, in quali giorni sono previsti i pagamenti di ottobre 2022?

Cedolino NoiPa del mese di ottobre 2022, vediamo insieme le date previste per i pagamenti degli stipendi dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Venerdì scorso, 7 ottobre – scrive Scuolainforma – era prevista l’emissione urgente per il personale supplente breve e saltuario della scuola per le rate pregresse. Lo stato della lavorazione deve risultare come “Autorizzato pagamento”; il pagamento effettivo è previsto per il 18 ottobre 2022. L’ulteriore emissione speciale per gli stessi interessati e per il personale volontario dei Vigili del fuoco è prevista per martedì 18 ottobre 2022, per le rate per le quali sia stato autorizzato il pagamento. Il relativo pagamento degli stipendi è previsto per venerdì 28 ottobre. Nel pagamento rientrano anche i supplenti N19-Covid

Venerdì 21 ottobre sono previsti i pagamenti degli stipendi dei comparti della Difesa e Sicurezza, delle Funzioni Centrali e Locali, della Ricerca e Istruzione, tra cui la Scuola per i docenti di ruolo o con supplenza annuale (31/08/2023 o 30/06/2023). Da mercoledì 26 ottobre, invece, sono in pagamento gli stipendi dei dipendenti del comparto della Sanità.











