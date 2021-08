Cedraux al Battiti Live 2021/ Con “Goodbye” lancia i due cantanti italiani

Chi sono i Cadraux, Alessio Cedrini Gugnone e Martin Fedeli

I Cedraux hanno da poco fatto uscire il loro nuovo pezzo Goodbye che ascolteremo oggi, 10 agosto 2021, a Battiti Live 2021. Si tratta di un gruppo formato da due artisti italiani, ovvero Alessio Cedrini Gugnone e Martin Fedeli. Questo progetto ha avuto origine nel 2020, quando i ragazzi che sono cugini, hanno deciso d’intraprendere un’esperienza artistica. Questo gruppo è nato dall’idea di proporre il racconto di una tipologia di storia duratura, che si alterna con dei prendi e lascia che generano dei problemi. Sono sicuramente il nuovo futuro, ma se qualcuno gli domanda chi sono, loro rispondono che non sono nessuno, così hanno scritto i cugini Cedraux.

Questa canzone è diversa da ciò che si sente sempre in radio, ha dei suoni differenti, ma ha qualcosa di simile a Calvin Harris, Daft Punk e Bruno Mars. Nell’intervista a radio 101, si parla della loro storia, Alessio è romano e si occupa prevalentemente della scrittura e della produzione dei testi. Si è sempre concentrato molto sui testi e sulle rime, ma poi successivamente si sono dedicati tutti e due alla scrittura. Martin è più un dj e produttore, ma poi si sono incontrati e hanno continuato facendo questo progetto insieme e ha iniziato a cantare. Da bambini, a causa della distanza non si sono vissuti molto, a parte le feste come Natale, Pasqua e il periodo estivo; nell’intervista ricordano tutte le marachelle che combinavano in quei periodi. Martin è di Milano, con una personalità più calma rispetto ad Alessio e sono molto diversi, si compensano a vicenda.

Cedraux, il motivo del successo di Alessio Cedrini Gugnone e Martin Fedeli

Il momento in cui i Cedraux hanno pensato di fare musica insieme è stato a ottobre del 2019, in cui Alessio ha scritto a Martin che era da molto che non scriveva canzoni, ma l’altro risponde che vuole continuare a fare il dj e di seguire la sua strada. Il primo pezzo è nato ed ha avuto successo, chiamato si lei è bella e hanno pensato che questa cosa potesse subito funzionare. I primi brani erano con Alessio come solista, ma successivamente hanno voluto sperimentare cose nuove, provando a farne una insieme ed è nata Goodbye. Il nome Cedraux è particolare e deriva dal Francese, ma a Roma si storpia in diversi modi divertenti. Con il fatto che il progetto è partito da solista, hanno voluto giocare con il nome di Alessio.

I due, infatti erano in cerca di un nome particolare, però molto personale e hanno preso uno dei due suoi cognomi e da questo momento hanno pensato a Cedraux, con un tocco internazionale. Il loro nome non è molto legato al francese, in quanto è nato per gioco, loro s’inspirano all’elettronica e ad altri generi musicali. Alcuni li hanno nominati i bonazzi e sono divertiti da questo. Alessio ha un tatuaggio in comune con il padre con il tema della Roma e un altro della Marvel, che lo appassiona molto. A livello lavorativo i due litigano spesso, ma sanno che prima o poi fanno pace, in quanto si vogliono molto bene.

Video, Goodbye dei Cedraux





