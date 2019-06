Celebrating pride/ Google festeggia 50 anni di orgoglio gay

Google dedica il suo “Doodle” di oggi, martedì 4 giugno 2019, al tema “Celebrating Pride”: ovvero la celebrazione dei 50 anni dalla prima parata dell’orgoglio gay, anche meglio conosciuto come Gay Pride. Una manifestazione che ha avuto uno sviluppo ben preciso nel corso dei decenni e che è diventato un appuntamento importantissimo per la rivendicazione dei diritti della comunità omosessuale, negli anni sempre più decisa a respingere le discriminazioni di cui è storicamente stata fatta oggetto. Nate Swinehart, autore per Google del Doodle odierno che rappresenta proprio questa evoluzione del movimento dell’orgoglio omosessuale, ha spiegato il significato di una simbologia così importante: “La parata dell’orgoglio gay è un simbolo di celebrazione e liberazione per l’intera comunità LGBTQ. Dalla sua prima edizione di mezzo secolo fa svoltasi a Christopher Street a New York City, fino alle manifestazioni mondiali di oggi, ha dato voce ad una comunità brillante e vibrante. Nel rappresentare il “Celebrating Pride”, la mia collega Cynthia Cheng ha avuto per prima l’idea di rappresentare la parata stessa e di mostrarla nel Doodle in dimensioni e slancio crescente nei decenni. Ispirato dall’idea di Cynthia, ho iniziato ad esplorare diversi stili che potessero rendere pienamente la sensazione di una sfilata in crescendo, capace di coinvolgere tutti coloro che ne fanno parte.”

CELEBRATING PRIDE, UN ARCOBALENO DI STRISCE DI CARTA

Nello spiegare la genesi del Doodle che permetterà a Google di celebrare quest’oggi i 50 anni del Gay Pride, Nate Swinehart ha spiegato come è arrivato all’idea vincente: “Dopo diversi esperimenti, sono arrivato all’idea di usare strisce di carta tagliata per rappresentare sia le persone, sia l’ambiente circostante. La carta è un elemento piatto e semplice per natura, ma aggiungendo strati multipli di profondità nel corso dei decenni, ho avuto modo di mostrare la crescita della comunità nel tempo. Anche il colore ha giocato un ruolo importante nello sviluppo dell’idea, perché volevo rappresentare la vibrazione e l’energia della comunità. Il colore comincia poi a diffondersi, prima nelle singole persone, poi nella città intorno a loro, fino ad avvolgere l’intera composizione” Swinehart ha affermato di essersi sentito fortemente coinvolto a livello personale nel progetto: “Lavorare a questo Doodle è stato un qualcosa di profondamente personale per me. Come membro della comunità LBGTQ, ho molta familiarità con la lotta per sentirmi incluso, accettato e so di essere a tutti gli effetti “parte” di questo mondo. Prima di unirmi a Google nel 2014, ricordo di aver aperto la homepage di Google per vedere un Doodle che celebrava le Olimpiadi invernali, raffigurante i colori della bandiera arcobaleno del Pride: questo mi regalò speranza e un gran senso di appartenenza.”

CELEBRATING PRIDE, LA RIVOLUZIONE PARTITA DA CHRISTOPHER STREET

Anche il direttore artistico dei progetti “Doodle” di Google, Erich Nagler, ha collaborato a questo progetto ed ha spiegato come è nata l’idea di dedicare un Doodle ai 50 anni del Pride: “Quando ero appena maggiorenne sono andato al college a New York City. Anche se ero ancora completamente disorientato in una realtà per me completamente nuova, mi sono ritrovato a passeggiare per il Greenwich Village, passando per la 7th Avenue, dove le strade iniziano ad essere chiamate con dei nomi invece che con i numeri. Ho passato Sheridan Square arrivando a Christopher Street, il cuore storico della comunità gay della città. Qui c’era lo Stonewall Inn, il Lucille Loretta Theatre, la stazione della metropolitana, e i moli del fiume Hudson. Si trattava di un quartiere e una comunità dove potevo cominciare ad amarmi di più e odiarmi meno, dove finalmente mi sentivo accettato, dove non dovevo nascondermi o fingere, dove potevo essere pienamente me stesso e trovare altre persone come me. Negli ultimi 50 anni quel potente spirito di orgoglio nato proprio lì, proprio allora, si è diffuso da Christopher Street ad altre strade, quartieri e comunità, collegando persone in tutto il mondo. Questo spirito di amore e accettazione in continua espansione è qualcosa che abbiamo sperato di catturare e al tempo stesso trasmettere con il Doodle di oggi.”



