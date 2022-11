Celebrity Hunted 3 al via/ Anticipazioni e concorrenti: Argentero, Rkomi e Irama…

Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo: anticipazioni sulla terza stagione del reality

L’attesa è finita. Dal 17 novembre, su Prime Video, parte la terza stagione “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, il reality in cui coppie di vip si mettono alla prova dandosi alla fuga e provando a non farsi cattura. Dal 17 novembre, su Prime Video, sono disponibili i primi tre episodi mentre gli ultimi tre saranno disponibili dal 24 novembre. La corsa dei concorrenti partirà da piazza della Signoria a Firenze e proseguirà per diverse città che raggiungeranno con ogni mezzo. Tutte le coppie vip in fuga, dovranno provare a non farsi catturare nascondendosi e provando anche a depistare i cacciatori al loro seguito attraverso vari trucchi e travestimenti. La fuga dei personaggi dovrà durare due settimane.

I cacciatori, invece, sono investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori potranno utilizzare tutti i mezzi legali a disposizione per catturare i vari personaggi.

I concorrenti di Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo

Chi sono i concorrenti di Celebrity Hunted 3 – Caccia all’uomo? In questa terza stagione, ci sono attori, cantanti e protagonisti del piccolo schermo che hanno deciso di accattare la sfida della fuga. I protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted sono l’attore Luca Argentero che ha scelto di partecipare al reality con la moglie Cristina Marino.

Tra i personaggi più attesi ci sono gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore che, dopo aver conquistato il pubblico con Gomorra, sono pronti a mostrare un altro lato della propria personalità. E ancora: la conduttrice e attrice Katia Follesa, i due comici di The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e la coppia di cantanti Rkomi e Irama.

