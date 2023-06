Celebrity Hunted 4, i concorrenti ufficiali/ Da Belen e Cecilia Rodriguez a Raoul Bova: tutti i nomi

Celebrity Hunted 4: annunciato il cast ufficiale

Dopo il successo ottenuto con le prime tre edizioni, Celebrity Hunted torna con la quarta stagione. Dopo la vittoria, nella terza stagione, della coppia formata da Marco D’Amore e Salvatore Esposito, a fine anno, altre quattro, nuove coppie si metteranno alla prova provando a fuggire e a nascondersi per non farsi catturare dai cacciatori. Attraverso travestimenti, depistaggi e trucchi vari, le quattro coppie fuggiranno per diverse città italiane sperando di raggiungere la meta finale senza farsi catturare. I fuggitivi avranno a disposizione pochi oggetti per non farsi scovare dai cacciatori.

Se i fuggitivi sono tutti personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica, dei social e dello sport, i cacciatori sono dei veri professionisti. Si tratta, infatti, di investigatori professionisti, esperti di cyber security ed esperti militari. La curiosità del pubblico riguarda, dunque, il cast dei fuggitivi che è stato svelato da Tv Sorrisi e Canzoni e che è formato da nomi che stanno già incuriosendo il pubblico.

I concorrenti di Celebrity Hunted 4

La prima coppia ufficiale di Celebrity Hunted 4 è quella formata da Belen e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip con il fratello Jeremias, ha scelto di testare le proprie capacità di fuggitiva facendo coppia con la sorella maggiore. Legate da un rapporto solido e profondo, Belen e Cecilia Rodriguez riusciranno a superare la prova senza litigare? La seconda coppia è formata da due attori, uniti nella vita ovvero Raoul Bova e Rocio Munoz Morales.

La terza coppia è formata da due rapper amatissimi dal pubblico e che è formata da Ernia e Guè. Infine, la quarta ed ultima coppia è composta dai comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Quale sarà la coppia vincitrice?

