Celentano “Stefano De Martino? È antipatico”/ Lui: “Così iniziano le storie d’amore”

“Celentano, mi dici per favore qual è il giudice che ti sta meno simpatico?” Esordisce così Maria De Filippi nel secondo serale di Amici 2021, chiedendo alla sua amica, nonché maestra di danza classica, chi sia tra i tre giudici esterni quello che meno preferisce. “Ah, non ci devo neanche pensare troppo: è Stefano De Martino!” replica, col sorriso, la Celentano. “Mente sapendo di mentire” replica allora Stefano, mentre la De Filippi indaga ulteriormente per capire se è la verità. La Celentano allora ammette “Mi è simpatico ma anche antipatico!” Una dichiarazione che dà la possibilità a Stefano di chiudere con una battuta: “Lo sai che così iniziano le migliori storie d’amore?”

Stefano De Martino stuzzica Alessandra Celentano: “Iniziano così le migliori storie d’amore”

La battuta di Stefano fa sorridere Alessandra Celentano, che replica divertita: “Te lo sconsiglio!” E Maria De Filippi incalza, ammonendo De Martino in ricordo di quanto accaduto già dal punto di vista amoroso nella sua vita: “Stefano no! Qua abbiamo già dato Stefano, giusto? Meglio di no” Il siparietto si conclude quindi tra le risate generali e l’ilarità dei giudici, che lasciano poi spazio all’inizio della gara tra gli allievi del serale di Amici di Maria De Filippi 2021.

