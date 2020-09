Celentano vs De Benedetti: “Su Berlusconi hai sbagliato”/ “Hai dimostrato rancore”

Le recenti dichiarazioni dell’imprenditore torinese Carlo De Benedetti nei confronti di Silvio Berlusconi, hanno scatenato un putiferio e numerose reazioni in difesa del Cavaliere. Fra queste anche quelle di Adriano Celentano, che ha lavorato svariate volte con Mediaset ma che non ha mai condiviso le idee politiche dell’ex presidente del consiglio. Il Molleggiato ha deciso di schierarsi dalla parte di Berlusconi, e attraverso la propria pagina Instagram ha mandato un messaggio al manager di cui sopra: “Caro De Benedetti – il commento a didascalia di una foto – stavolta con Berlusconi non mi sei piaciuto per niente. Eri stonato e fuori tempo. Forse non ti sei accorto, ma siamo nel bel mezzo di un incendio planetario”. Il cantante ha quindi aggiunto: “E tu cosa fai?… Anziché buttare acqua sul fuoco per spegnere un inquinamento di cui anche tu sei responsabile, come del resto lo ‘siamo’ chiunque non si abbassa a raccogliere il pezzetto di carta che sporca la strada e tu, e tu invece cosa fai?… Nel bel mezzo dello sporco, non solo non raccogli, ma approfitti per lanciare una bella dimostrazione di rancore. Miscela altamente infiammabile per qualunque tipo di odio”.

CELENTANO VS DE BENEDETTI: ATTESA LA REPLICA DELL’IMPRENDITORE?

Insomma, Celentano ha voluto tirare le orecchie a De Benedetti, un messaggio come per dire: “Era meglio stare in silenzio questa volta”. Eppure il manager torinese, anziché gettare acqua sul fuoco come “chiesto” dal molleggiato, ha rincarato la dose visto che, nella giornata di ieri, è uscito nuovamente allo scoperto, intervistato in occasione della presentazione del quotidiano Domani. “Io duro su Berlusconi? Assolutamente no”. Replicando invece a Marina Berlusconi, la figlia del Cavaliere che lo aveva definito “Un uomo in disarmo”, ha spiegato: “Per quel che riguarda Marina non val la pena di commentarla, poverina. Per gli altri sono stupito dal loro stupore”. Chissà se oggi arriveranno altri commenti, magari una replica dello stesso De Benedetti a Celentano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA