Celeste Dalla Porta: chi è la nuova ‘musa’ di Sorrentino/ Protagonista di Parthenope: carriera e vita privata

Sul red carpet del Festival di Cannes – che si concluderà solamente il 25 maggio – non è passata inosservata la figura di Celeste Dalla Porta, giovanissima attrice al fianco del maestro Paolo Sorrentino che sembra aver trovato (e nuovamente lanciato sul grande schermo) la sua nuova ‘musa’. La ragazza 26enne – originaria di Milano – è stata infatti scelta per il ruolo di protagonista nel nuovo film sorrentiniano ‘Parthenope‘, presentato proprio al Festival e che vede al fianco di Celeste Dalla Porta alcuni mostri sacri del cinema internazionale, come le nostrane Isabella Ferrari, Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli, ma anche l’inglese Gary Oldman.

Il film, ha spiegato lo stesso Paolo Sorrentino, mette in scena “un’epica del femminile senza eroismi” dove emerge tutta la “passione inesorabile per la libertà, per Napoli e per gli imprevedibili volti dell’amore. I veri, gli inutili e quelli indicibili, che ti condannano al dolore. E poi ti fanno ricominciare. La perfetta estate di Capri, da ragazzi, avvolta nella spensieratezza“; ma a chi gli chiede qualcosa su Celeste Dalla Porta, senza anticipare nulla, dà appuntamento al cinema per la proiezione di Parthenope.

Chi è Celeste Dalla Porta: la 26enne milanese protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino

Indagando qua e là in rete le informazioni personali sulla vita di Celeste Dalla Porta sono veramente poche, quasi centellinate e mai spiattellate (come fanno molti altri colleghi anche meno famosi) a suoi ‘soli’ 7mila follower su Instagram, certamente destinati ad aumentare dopo l’uscita nelle sale del nuovo film di Paolo Sorrentino. Di certo sappiamo che è nata nel dicembre del 1997, esattamente il giorno della vigilia di Natale, in quel di Milano, dove una giovanissima Celeste Dalla Porta ha mosso anche i suoi primi timidi passi nel mondo dello show business, tra teatro, moda e – almeno adesso – cinema.

Dopo il diploma all’Artistico di Brera, ha frequentato per due anni di fila il workshop teatrale di Carolina Trotta che le ha aperto il mondo dello spettacolo portandola a diplomarsi – nel 2021 – al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Quelli sono stati anche gli anni dei primi passi da attrice di Celeste Dalla Porta, comparsa in tre differenti cortometraggi (‘Cecità‘, ‘Red Mirror‘ e ‘La replica‘), arrivando già nel 2021 sotto l’occhio di Paolo Sorrentino che la scelse per una parte secondaria – poi ulteriormente ridotta in post produzione – nel suo film ‘È stata la mano di Dio‘. Infine, Parthenope è il reale debutto della giovane musa di Sorrentino sul grande schermo, con molti osservatori certi che la vederemo in moltissime delle future produzioni dell’acclamato regista.











