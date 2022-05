È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino/ Dopo lo smacco dell’Oscar arriva il David di Donatello?

È STATA LA MANO DI DIO, DALLA NOMINATION AGLI OSCAR AL DAVID DI DONATELLO

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino sarà uno dei grandi film protagonisti ai David di Donatello 2022. La pellicola Netflix ha raccolto ben sedici candidature ed è in corsa per il premio al miglior film. Un grande riconoscimento per il regista partenopeo, che si è già aggiudicato il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nonché la candidato all’Oscar al miglior film straniero.

Franz Rogowski, chi è?/ Grazie al labbro leporino la sua parlata particolare

È stata la mano di Dio è sicuramente il film più intimo di Paolo Sorrentino, che ha ripercorso tra realtà e finzione la sua adolescenza, in particolare la morte dei due genitori. Protagonista è il giovane Filippo Scotti, alla sua prima esperienza cinematografica e vincitore del premio Marcello Mastroianni a Venezia, affiancato da un cast ricco di volti noti: Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Renato Carpentieri, Lino Musella, Enzo Decaro e Betty Pedrazzi.

Freaks Out, David di Donatello 2022/ Un'opera innovativa e coraggiosa

È STATA LA MANO DI DIO, CANDIDATO A MIGLIOR FILM DAVID DI DONATELLO 2022

Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio è tornato nella sua città natale per un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita. La storia di un ragazzo nella Napoli degli anni Ottanta, una vicenda di gioie inattese, come l’arrivo di Diego Maradona al San Paolo, e una tragedia altrettanto inattesa. Un’immersione in una memoria viva, vivissima, che colpisce lo spettatore per purezza e bellezza.

Nel presentare È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino ha spiegato: “È stata la mano di Dio è un racconto di formazione che mira, stilisticamente, a evitare le trappole dell’autobiografia convenzionale: iperbole, vittimismo, pietà, compassione e indulgenza al dolore, attraverso una messa in scena semplice, scarna ed essenziale e con musica e fotografia neutre e sobrie. La macchina da presa compie un passo indietro per far parlare la vita di quegli anni, come li ricordo io, come li ho vissuti, sentiti. In poche parole, questo è un film sulla sensibilità. E in bilico sopra ogni cosa, così vicino eppure così lontano, c’è Maradona, quell’idolo spettrale, alto un metro e sessantacinque, che sembrava sostenere la vita di tutti a Napoli, o almeno la mia”.

Qui rido io, David di Donatello 2022/ Il film di Martone possibile outsider













© RIPRODUZIONE RISERVATA