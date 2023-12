Céline Dion, peggiorano le sue condizioni di salute/ La sorella: “Perso controllo dei muscoli”

Cèline Dion come sta? La sorella preoccupa: “Ha perso il controllo dei muscoli”

Le ultime notizie su Cèline Dion sono tutt’altro che incoraggianti e fanno preoccupare i numerosissimi fan dell’artista canadese sparsi in tutto il mondo. In queste ore, infatti, la sorella Claudette è stata intervistata dal magazine canadese 7 Jours e Vanity Fair ha riportato alcune dichiarazioni. Innanzitutto la sorella ha chiarito come sta rivelando che purtroppo ci sono stati dei peggioramenti: “Ha perso il controllo dei muscoli. Questo mi spezza il cuore, perché sta lavorando sodo, è sempre stata molto disciplinata”

Cèline Dion è stata costretta annullare tutti i concerti fino ad aprile 2024 a causa delle sua condizioni di salute. L’artista ha la rarissima sindrome della persona rigida e, esattamente un anno fa, per l’aggravarsi della sua situazione si è ritirata dalla vita pubblica per curarsi e rimettersi in forma annullando il tour mondiale. La speranza, infatti, la cantante non l’ha mai persa come sottolinea anche la sorella Claudette: “Vuole tornare sul palco. In che modo? Non solo so. Le corde vocali sono muscoli, e anche il cuore è un muscolo”. L’ultima uscita pubblica dell’artista risale a novembre scorso apparsa a Las Vegas a una partita di hockey su ghiaccio con i tre figli: René-Charles, 22 anni, e i gemelli Eddy e Nelson, 13 in quell’occasione sembrava stare meglio.

Cèlin Dion, peggiorano le sue condizioni di salute: cos’è la Sindrome della persona rigida

Le condizioni di Cèline Dion si sono aggravate ma la sorella Claudette, sempre durante l’intervista a 7 Jours riportata da Vanity Fair ha voluto smentire alcune fake news ignobili che circolano sulla sorella: “Perché dite che Céline è sulla sedia a rotelle? Perché dite che ha il cancro? Perché inventate storie?” Ed ha aggiunto che la sorella nonostante tutto ama la vita ed è psicologicamente forte spera di poter tornare a cantare su un palco il prima possibile.

Cèline Dion da alcuni anni soffre della cosiddetta Sindrome della persona rigida. Si tratta di una malattia rarissima che colpisce 1 persona su un milione. È di natura neurologica ed i sintomi principali sono spasmi, dolori muscolari e crampi che provocano rigidità e cadute. Anche le corde vocali, in quanto muscoli, vengono intaccati da questa malattia. Attualmente non c’è una cura ma con una corretta terapia si può tenere a bada. Nello specifico però, nel caso dell’artista canadese voce indimenticabile My Heart Will Go On, nessuna medicina si è dimostrata efficace.

