RENE’ ANGELIL, MARITO DI CELINE DION: LEI AVEVA 12 ANNI QUANDO…

René Angélil, marito di Celine Dion, chi era e com’è morto lo storico compagno della cantautrice canadese? Questa sera, nella sempre suggestiva cornice della cerimonia che dà il via ufficialmente alle Olimpiadi di Parigi 2024, ci sarà anche la 56enne star canadese del pop internazionale che riaccenderà i riflettori su di lei dopo i problemi di salute che l’hanno costretta a diradare i concerti. Tuttavia qui parliamo invece del consorte, un cantante e produttore discografico molto apprezzato in Canada e che è venuto a mancare otto anni e mezzo fa a causa di un tumore. In attesa di assistere alla performance della cantautrice di Charlemagne, scopriamo qualcosa di più su René Angélil, marito Celine Dion, e la loro lunga storia d’amore.

Per raccontare chi era René Angélil, marito di Céline Dion, e di come si sono conosciuti due dei più importanti esponenti della musica in Canada dobbiamo fare un passo indietro nel tempo: la conoscenza tra di loro risale addirittura al lontano 1980 quando la Dion era ancora una promessa della musica pop di soli 12 anni e il futuro marito ne aveva invece 38. Tutto nacque grazie a una registrazione che il fratello di Céline inviò a René Angélil per fargli ascoltare la voce della sorella. I due, quando la cantautrice sarà maggiorenne, iniziarono una relazione nel 1987 per poi fidanzarsi quattro anni dopo e, infine, convolare a nozze nel 1994 nella basilica di Notre-Dame di Montréal, città natale di Angélil. La coppia, che per giurarsi eterno amore aveva rinnovato i voti nuziali nel 2000 in quel di Las Vegas, ha avuto quattro figli: dopo la nascita di René-Charles Angelil (2001) ecco nel 2010 i gemelli Eddy e Nelson, avuti dopo una fecondazione in vitro.

DION, “CANCRO? RENE’ HA VOLUTO MORIRE TRA LE MIE BRACCIA”

Come accennato sopra, René Angélil, marito di Céline Dion, è venuto a mancare prematuramente nel 2016 all’età di 74 anni a causa delle complicazioni di un tumore faringeo, diagnosticatogli nel 1998: classe 1942 e di origini siriano-libanesi per via dei genitori, René Angélil è stato non solo un cantante ma pure un imprenditore e produttore discografico molto influente e c’è anche un episodio molto importante legato alla carriera della consorte: come rivelato qualche tempo fa, Céline Dion era dubbiosa se accettare di cantare “My heart will go on”, tema principale di “Titanic” di James Camerone che poi si aggiudicherà anche l’Oscar alla Migliore Canzone. L’artista era spaventata dalla stampa negativa attorno al film, poi diventato uno dei maggiori incassi cinematografici di tutti i tempi, ma pare che fu René Angélil a voler scommettere su quel brano e a convincere Céline Dion. E il resto, come si dice, è oramai storia…

Negli ultimi anni René Angélil, marito di Céline Dion, ha dovuto combattere una lunga battaglia con un cancro tanto che la consorte fu costretta a mettere in pausa la propria carriera per stargli accanto e poi non abbandonarlo nell’ultimo periodo di vita: René Angélil è spirato nel gennaio 2016, due giorni prima del suo 74esimo compleanno, nella sua casa di Las Vegas tra le braccia di Céline, come promessogli dalla donna: “Abbiamo chiesto ai medici molte volte quanto tempo resta e René mi ha detto: ‘Voglio morire tra le tue braccia’…” aveva raccontato a ‘USA Today’,. “René, sono già volati 5 anni. E non c’è stato un giorno in cui non abbiamo pensato a te. Rivolgiamo a te i nostri pensieri, sperando che tu possa guidarci, possa proteggerci, possa continuare a vegliare su di noi” aveva scritto la Dion in un post sui social del 2021 ricordando il marito.