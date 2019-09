Centrodestra, Berlusconi “Serve tavolo comune vs Governo”/ FI “chiama” Salvini-Meloni

Centrodestra unito per contrastare il Governo M5s-Pd: Silvio Berlusconi manda un messaggio a Matteo Salvini ed a Giorgia Meloni per ‘riappacificare’ Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Il Cavaliere ha riunito i gruppi parlamentari azzurri ed ha sottolineato che «grillini e Carroccio hanno commesso errori gravissimi nei loro mesi di Governo, non si sono comportati bene», evidenziando di aver chiesto più volte a Salvini «di staccare la spina all’esecutivo». L’ex premier ha poi ribadito la necessità «di un tavolo comune con Salvini e Meloni» con «l’obiettivo di rilanciare il Centrodestra», mettendo nel mirino il Conte-bis: «Faremo opposizione dura, senza alcuna ambiguità contro un governo di ultra sinistra composto da due partiti comunisti: uno da salotto, il Pd, e uno da strada, il Movimento 5 Stelle».

BERLUSCONI, APPELLO PER IL CENTRODESTRA UNITO

Silvio Berlusconi si è poi soffermato sulla manifestazione a Roma di FdI e Lega: «Se sono arrivato in ritardo? No, non mi sono fermato alla manifestazione qui fuori per sentire la Meloni e Salvini». E ha tenuto a precisare nuovamente: «Dobbiamo avviare una stagione di ricostruzione e rilancio del Centrodestra». Parole, quelle del Cavaliere, che arrivano dopo quelle di Salvini, che è tornato a parlare di lista unica: «Ciascuno faccia un passo indietro per le sue ambizioni personali di partito e metta davanti la squadra». Tentativi di riconciliazione dopo gli scontri delle passate settimane, con lo stesso Berlusconi che ha ammesso: «Salvini? Non lo capisco più. Non parla mai di centrodestra, a volte appare davvero incomprensibile. Il monocolore sovranista non potrà mai vincere». E bisognerà anche capire il ruolo di Giovanni Toti, che ha lasciato Forza Italia per mettersi in proprio: «Avremo più tempo per organizzarci, senza vecchi schemi ma anche senza fare flessioni e mostrare i muscoli», riporta Il Fatto Quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA