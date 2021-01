Ceo di Trivago in diretta con la Cnn: irrompe il figlio/ Video, “Papà voglio dormire”

Decisamente divertente quanto accaduto ieri sera in diretta alla Cnn, la principale emittente americana: Axel Hefer, amministratore delegato di Trivago, stava parlando con il conduttore del tg del suddetto canale, quando ad un certo punto ha fatto irruzione nella stanza il figlio di 7 anni, dicendo che aveva sonno e che voleva dormire. Axel Hefer stava discutendo con Richard Quest delle nuove restrizioni messe in atto dagli Stati Uniti, pronti a chiudere le frontiere all’Europa per contenere la pandemia di covid, quando ad un certo punto si è presentato Victor, il figlio del manager tedesco, facendo chiaramente capire che voleva essere accompagnato dal genitore a letto.

Il papà ha deciso di non interrompere il collegamento dalla sua casa di Dusseldorf, in Germania, prendendo in braccio il figlioletto e continuando l’intervista fra le risate del giornalista “Abbiamo una nuova star”. Hefer stesso ha poi pubblicato il video di quanto accaduto sulla propria pagina Twitter, con annessa la didascalia “Sono le piccole cose della vita. Grazie a Richard Quest e alla Cnn per avermi accolto. Victor dice buonanotte e grazie per il gelato!”.

CEO TRIVAGO INTERROTTO DURANTE INTERVISTA CNN: GLI ALTRI EPISODI

Ovviamente quello di Hefer non è il primo episodio di questo tipo, visto che probabilmente molti avranno visto il video conosciuto come “BBC Dad”, risalente al 2017, e in cui il professor Robert Kelly, durante un’intervista circa l’impeachment del presidente sudcoreano Park Geun-hye, veniva interrotto da un bambino che marciava sullo sfondo, seguito dal fratello più giovane in deambulatore e quindi dalla moglie. Quest’ultima, con un’agilità incredibile, ha preso al volo i due figli togliendoli rapidamente dall’inquadratura, ma ovviamente il momento era stato immortalato ed ha fatto in breve tempo il giro del mondo, divenendo anche un meme e una gif. Risale invece alla scorsa estate, luglio 2020, l’intervista sempre alla BBC della dottoressa Clare Wenham raggiunta dalla figlia Scarlett, mentre la cantante Alanis Morisette ha presentato il suo nuovo singolo in collegamento video con Jimmy Fellon con tanto di figlia appollaiata sulle sue ginocchia.





