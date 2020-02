Ceppo italiano Coronavirus diverso da Cina?/ Vincenzo D’Anna: “Ci sono due contagi”

Il ceppo di Coronavirus isolato a Milano è domestico, quindi non ha nulla a che fare con quello cinese. Lo sostiene Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine dei biologi italiani. Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato la svolta: l’equipe del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano ha isolato un nuovo ceppo del Covid-19. Ora si scopre che sarebbe italiano. «Sembra che tale virus sia domestico e non abbia cioè alcunché da spartire con quello cinese proveniente dai pipistrelli». Vincenzo D’Anna lo “localizza”, infatti lo definisce «un virus padano», e poi spiega che è esistente negli animali allevati nelle terre «ultra concimate con fanghi industriali del Nord». Questo spiegherebbe il motivo per il quale il Coronavirus latita nelle altre regioni, «come già noto in letteratura». Le dichiarazioni del presidente dell’ordine dei biologi italiani è stata racconta da Dagospia. Quindi al momento si può parlare di due contagi.

CORONAVIRUS, QUELLO ISOLATO A MILANO È CEPPO ITALIANO?

Ci sarebbe un contagio pandemico, che ha una diffusione lenta attraverso i viaggi e gli spostamenti degli infettati, mentre un altro sarebbe locale. E quest’ultimo è poco più che un virus para-influenzale, secondo Vincenzo D’Anna. Non c’è, dunque, «nessuna nocività mortale se non per la solita parte “a rischio” della popolazione». La stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – spiega D’Anna – ha ridimensionato il tiro, «declassando il Coronavirus a poco più che un’influenza». Il presidente dell’ordine dei biologi italiani ha spiegato anche perché il Coronavirus non si trovava in altri stati europei: «Semplicemente, si riteneva inutile cercarlo». Ma non è finita qui: bisogna considerare la specificità territoriale del Coronavirus italiano. Per questo D’Anna arriva a parlare di «una delle più grandi cantonate che la politica italiana ha preso, nel solco di quella approssimazione che la caratterizza tutti i giorni». Quindi, sostiene che ne escano «male le istituzioni sanitarie statali troppi asservite al conformismo, il silenzio di migliaia di scienziati, ricercatori ed accademici».

