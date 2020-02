Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, primo caso a Roma: donna positiva

Aumenta giorno dopo giorno il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Italia. C’è un incremento che oscilla tra i 100 e i 200 casi ogni giorno, ma questo non preoccupa gli esperti. Il motivo lo ha evidenziato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nonché commissario straordinario per l’emergenza: si tratta nella metà dei casi di pazienti asintomatici o con un semplice raffreddore. Sono persone che sono state nelle zone dei focolai o in contatti con altri malati, quindi hanno deciso di sottoporsi al tampone. Così hanno scoperto di essere positivi al Covid-19, ma possono restare a casa, perché le loro condizioni sono buone. Intanto c’è un primo caso a Roma: si tratta di una donna di Fiumicino che di recente era stata nelle zone rosse del focolaio. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo aver appreso di essere stata a contatto con una persona contagiata, si è autodenunciata all’Asl, come richiesto dalla Regione, e si è isolata dal resto dei parenti, mettendosi quindi in auto-quarantena.

CORONAVIRUS, ISS “PRESTO PER VALUTARE EFFETTI MISURE”

Sul Coronavirus è intervenuto anche il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il quale non si è sbilanciato sullo scenario. Però ha precisato che «ancora non risente delle misure adottate», ma questo perché «il tempo che intercorre tra il possibile contatto e il momento in cui può manifestarsi l’infezione è un tempo medio di circa una settimana». Brusaferro ha aggiunto che al momento «stiamo misurando in realtà un fenomeno che si sta evolvendo e nei prossimi giorni valuteremo l’impatto delle misure adottate». Il presidente Iss riguardo le vittime ha fatto una distinzione: «In base ai dati che abbiamo ricevuto dalle Regioni sappiamo che le persone decedute avevano altre patologie ed erano risultate positive al virus». Ma anche in questo caso evidenzia la difficoltà nel fare delle valutazioni solo su dei numeri, perché «sono persone con un quadro clinico che conosciamo parzialmente». Dunque l’Iss condurrà un’indagine per conoscere le vere cause dei decessi: «Elementi ulteriori dobbiamo valutarli e quindi ora non siamo in grado di essere più precisi».

CORONAVIRUS ITALIA: 32 TURISTI PIEMONTESI VIA DA ALASSIO

Erano passate da poco le 18 ieri quando i 32 turisti piemontesi posti in isolamento coattivo all’Hotel Bel Sit di Alassio hanno lasciato la struttura. Lo hanno fatto a bordo di un pullman che ha seguito le procedure medico-sanitarie per l’emergenza Coronavirus. Dopo la fase dei controlli, chi è risultato negativo al test torna a casa, mentre per gli altri è attiva la colonna mobile della Croce Rossa piemontese, come previsto dal protocollo. Il trasporto dunque è avvenuto in modo differenziato. Come riportato da Repubblica, al termine del sopralluogo nelle due strutture ricettive di Alassio, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha dichiarato: «Ora nei due alberghi di Alassio, prima zona-focolaio di coronavirus in Liguria, ci sono la metà dei turisti rispetto all’inizio e questo è un fatto positivo, stiamo lavorando per limitare la diffusione del virus e tornare al più presto alla normalità». In queste ore dovrebbero esserci contatti con la Lombardia per far rientrare anche gli ospiti di Castiglione d’Adda.



