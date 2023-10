Cesara Buonamici, appello per Alex Schwazer al Grande Fratello/ “Concedete sconto di squalifica, lo merita”

Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici salva Alex Schwazer dalle nomination

Nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 di questa sera, Cesara Buonamici ha rivolto un appello particolare in favore di Alex Schwazer. Il marciatore sta affrontando una squalifica e la sua posizione, in vista di una sua possibile partecipazione alle prossimi Olimpiadi, in programma a Parigi il prossimo anno, è ancora in bilico. Lo sportivo, che ha deciso di prendere parte al reality in questa edizione, sta comunque affrontando duri allenamenti quotidiani nella Casa per tenersi in forma e prepararsi al meglio in vista del ritorno sulle piste.

Fondamentali e preziose sono state le parole della Buonamici. L’opinionista, scegliendo quali concorrenti rendere immuni alle nomination, ha optato per Massimiliano Varrese e per lo stesso Schwazer: “Alex è un combattente, e vorrei dire una cosa che ho già pensato qualche settimana fa, quando si è parlato degli ottimi risultati che sta facendo negli allenamenti, che sono valutati anche da tutte le riviste del settore“.

Cesara Buonamici, l’appello per Alex Schwazer: “Sia concesso sconto di squalifica“

A seguire, Cesara Buonamici rivolge in diretta un accorato appello in favore di Alex Schwazer, affinché sia possibile una sua partecipazione alle prossime Olimpiadi di Parigi: “Allora, io mi vorrei permettere di lanciare un appello, con tutto il rispetto, alle autorità sportive del caso, perché sia concesso ad Alex uno sconto di questa squalifica. Perché lui ne ha subiti già molti di questi anni di squalifica, e un piccolo sconto gli consentirebbe di provarci a Parigi. Non serve molto, e io penso che Alex se lo meriti per rappresentare il nostro Paese“.

Le parole della giornalista sono state accolte da un coro di applausi nella Casa e in studio, con una standing ovation che ha dimostrato come il suo pensiero sia condiviso da tutti. Anche lo stesso marciatore in Casa ha applaudito l’intervento della Buonamici, svelando: “Voglio ringraziare Cesara. Domani avrei in teoria giorno di riposo, che salto“. Anche Alfonso Signorini interviene, difendendo la posizione dello sportivo: “Alex ha diritto allo sconto della sua squalifica perché ha collaborato pienamente con la giustizia sportiva“.











