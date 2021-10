Cesara Buonamici “la rapinata sono io”/ Il servizio e l’annuncio in diretta al TG5

Cesara Buonamici rapinata: a darne la notizia è stata proprio la giornalista durante l’annuncio di un servizio mandato in onda al TG5. Proprio così, durante la diretta del telegiornale di Canale 5 la giornalista ha annunciato l’arresto di alcuni rapinatori che avevano derubato lei e il marito Joshua Kalman. Si trattava de la banda dei Rolax, una banda composta da quattro persone di origine napoletana di età compresa tra i 25 e 50 anni. Tra le tante vittime anche la giornalista del TG5 che era stata rapinata con il marito Joshua Kalman all’Impruneta, comune a sud di Firenze.

PAOLO GALIMBERTI, COMPAGNO ALFONSO SIGNORINI/ "Ci amiamo da 19 anni"

“La polizia di Firenze ha sgominato una banda specializzata in rapine di orologi e preziosi. La particolarità, in questo caso, è che chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta: la rapinata ero io” ha detto la giornalista lanciando il servizio sull’arresto della band dei Rolex. La popolare giornalista del Tg5 è diventata così doppiamente protagonista del telegiornale per una vicenda che l’aveva profondamente scossa visto che è stata vittima di una rapina.

Romina Power: "Ho accudito mia madre Linda fino all'ultimo"/ "Aveva un tumore, ma..."

Cesara Buonamici e la rapina dei Rolex: il servizio al TG5

Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman sono stati rapinati da ‘la banda dei Rolex”. La coppia si trovavano nella frazione fiorentina dell’Impruneta quando sono stati vittima di una rapina. Una piccola distrazione da parte della coppia ha permesso ai rapinatori di raggirarli con il volto semicoperto; i rapinatori si sono avvicinati alla macchina della coppia aprendo le portiere dell’automobile. I rapinatori hanno minacciato la giornalista e il marito chiedendo tutti gli oggetti preziosi e gli orologi Rolex che indossavano. Una volta raccolta la refurtiva sono scappati a bordo di uno scooter.

TARYN SORELLA MORTA DI ROMINA POWER/ "Era la mia anima gemella: la sogno spesso"

Un fatto terribile che ha profondamente scosso la giornalista e il marito, ma pochi mesi dopo la Buonamici ha tirato un sospiro di sollievo quando proprio durante il TG5 ha annunciato il servizio sull’arresto dei rapinatori de “la banda dei Rolex”. I rapinatori sono stati arrestati: due sono in carcere ed uno agli arresti domiciliari, mentre è ancora da rintracciare il quarto ladro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA