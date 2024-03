Cesara Buonamici opinionista del prossimo Grande Fratello? “Scelta non mia”/ “Ecco che esperienza è stata”

Grande Fratello prossima edizione, Cesara Buonamici di nuovo opinionista? Silenzio rotto

Questa lunghissima edizione del Grande Fratello 2024 sta per giungere al termine e tra pochi giorni si saprà chi sarà il vincitore del reality. Gli occhi, però, sono già puntati sulla prossima edizione, su chi saranno i nuovi concorrenti che per sei lunghi mesi terranno compagnia ai telespettatori di Canale5 con le loro dinamiche e se ci saranno delle novità anche sul versante degli opinionisti. Cesara Buonamici sarà opinionista anche nella prossima edizione del Grande Fratello? A questo domanda ha risposta la diretta interessata in un’intervista concessa a Libero.

Al Grande Fratello 2024/2025, Cesara Buonamici sarà di nuovo opinionista? La giornalista, intervistata da Libero, ha spiegato che la decisione non spetta a lei: “Se rifarò questa esperienza anche per la prossima edizione? In fondo è un gioco ma anche un esperimento sociale, specie se uno non l’ha mai fatto. Vedi i caratteri, i comportamenti, i pregi e i difetti dei partecipanti. Impari a guardare e a capire per poter intervenire. Tornare? Una scelta che spetta all’azienda.”

Lo storico e longevo reality di casa Mediaset, il Grande Fratello, per questa edizione ha scelto di affidare il ruolo di opinionista ad una giornalista come Cesara Buonamici. Un ruolo per lei sicuramente inedito e non facile. La giornalista durante l’intervista a Libero ha fatto un bilancio sulla sua esperienza: “Io posso solo dire di essermi trovata bene. Se sono contenta che finisce? Tutto finisce. È stata un’esperienza lunga, ma è anche vero che era diventato un elemento presente nel ritmo della vita professionale. Ti abitui e vai avanti. Di sicuro mancherà qualcosa dopo la fine…”

Ed infine su come hanno reagito i suoi colleghi sul suo ruolo di opinionista al Grande Fratello 2024, Cesara Buonamici ha rivelato: “Come hanno reagito i colleghi a questa esperienza? La nostra non è una categoria monolitica, con un unico parere diffuso. Favorevoli e scettici sono sempre presenti, comunque i colleghi di Mediaset mi sono stati vicini a cominciare dal direttore Mimun.” Mentre sul conduttore ha concluso: “Come è cambiato il rapporto con Alfonso Signorini? È migliorato. Ci conoscevamo, ma collaborare assieme ha prodotto un affiatamento necessario in un programma del genere”











