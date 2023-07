Cesara Buonamici opinionista unica al Grande Fratello Vip 8?/ Spunta l’indiscrezione: scelta di Berlusconi…

Cesara Buonamici opinionista unica al Grande Fratello Vip 2023?

Casara Buonamici sarà l’opinionista unica del Grande Fratello Vip 8? Oltre alle varie indiscrezioni sul cast, continuano anche quelle sul ruolo di opinionista. Se nella settima edizione, le opinioniste sono state Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nell’ottava edizione che vedrà come concorrenti sia vip che nip e che è in partenza dall’11 settembre, Alfonso Signorini sarà affiancato da nuovi opinionisti. Finora si pensava ad una doppia presenta con un’opinionista donna e un opinionista uomo, ma dalle ultime indiscrezioni, sembra che l’azienda e la produzione del reality abbiano cambiato idea puntando su un solo opinionista.

L’obiettivo è quello di evitare puntate come quelle delle scorse edizioni in cui non sono mancate le polemiche e alzare la qualità della trasmissione. Da qui la scelta di puntare su un nome come quello di Cesara Buonamici.

L’indiscrezione su Cesara Buonamici

Secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata da Dagospia, Pier Silvio Berlusconi, deciso a dare il via ad un nuovo corso di Mediaset, come opinionista del Grande Fratello Vip 8, avrebbe scelto quello della giornalista Cesara Buonamici. “I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo dove sarebbe apparso un nome a sorpresa, quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello“, scrive Dagospia.

Un’indiscrezione che non è stata ancora confermata. I rumors, dunque, intorno alla prossima edizione del reality continuano. Per avere l’ufficialità del cast e del nome dell’opinionista sarà necessario aspettare ancora qualche settimana.

