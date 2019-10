Cesare Bocci “Ho visto cu*o di Lorella Cuccarini”/ E lei “Ero scoperta solo un po’”

Simpatico siparietto di Cesare Bocci e Lorella Cuccarini a “La Vita in Diretta”. I due hanno lavorato insieme e quindi hanno avuto modo di stringere una bella amicizia. Ma l’attore rivela un aneddoto riguardo la loro collaborazione nel musical “Sweet Charity” di cui nessuno era a conoscenza. «È stata un’esperienza meravigliosa e poi meno male che c’eri tu anche in situazioni un po’ complicate», dice la conduttrice. «È stata un’esperienza faticosa anche per la voce», replica lui. Lorella Cuccarini, intuendo dove vuole andare a parare il suo ospite, scoppia a ridere e gli chiede: «A cosa ti riferisci?». E allora Cesare Bocci coglie l’occasione per fare la confessione. «Ci sente qualcuno? Lo dico a tutti gli italiano: io ho visto le terga di questa signora. Solo una eh!». E Lorella Cuccarini scoppia a ridere, poi però prova a dare la sua versione di quanto accaduto nel backstage di quel musical. «Era scoperta solo un po’… Dovete sapere che questo uomo qui è un infermiere fantastico. Siccome ci sono stati momenti difficili in cui la voce andava giù avevo bisogno di fare delle punture».

CESARE BOCCI A LA VITA IN DIRETTA: IL “LATO B” DI LORELLA CUCCARINI

Il mistero è stato dunque svelato: Cesare Bocci ha visto il “lato b” di Lorella Cuccarini perché le ha fatto delle punture. «Lui si è offerto e quindi mi ha fatto le punture, ma non le ha fatte solo a me eh!», dice Lorella Cuccarini. E l’attore quindi spiega: «Nel mondo dello spettacolo sono l’infermiere! Le ho fatte anche a Ron durante una sua tournée. Gli mancava la voce e bisognava che facesse delle iniezioni di cortisone e io avevo esperienza». Lo stesso è accaduto con Frank Sinatra. E allora Lorella Cuccarini ha fatto una battuta per chiudere il siparietto: «Che fortuna! Lavorare con Cesare Bocci è anche questo». Poi aggiunge: «Ma sei un compagno meraviglioso tra l’altro, io posso dirlo perché abbiamo lavorato insieme per tanti mesi. E quindi quando serve qualche piccola cura…». Cesare Bocci durante l’intervista parla poi di sua moglie Daniela Spada, che ha avuto un ictus dopo il parto. Allora Lorella Cuccarini gli ha detto: «È stata una donna fortunata, perché ti ha avuto sempre accanto ed è nei momenti di difficoltà che si capisce su chi si può contare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA