Cesare Bocci/ L’ombra di Mimì Augello sull’attore del Commissario Montalbano

Francesca Fialdini ospita Cesare Bocci a Da Noi a Ruota Libera. L’attore de Il Commissario Montalbano chiude la domenica pomeriggio televisiva con l’ospitata nella trasmissione condotta dalla Fialdini. Sarà l’occasione di ripercorrere la carriera dell’attore, ma anche di scavare nel privato e nella vita di tutti i giorni dell’uomo. Cesare Bocci ha conquistato il grande pubblico interpretando Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano, ma la sua carriera racconta tante altre parti importanti in serie tv di successo come Elisa di Rivombrosa oppure Provaci ancora Prof. Chi conosce Cesare Bocci lo descrive come una personalità incredibile, un vero talento nella recitazione, ma anche un uomo di grande cultura. Cesare Bocci, infatti, ha conseguito una laurea in geologia, ama aggiornarsi e non smettere mai di migliorarsi.

Cesare Bocci, l’ombra di Mimì Augello oscura il suo talento?

Inevitabilmente a Da Noi a Ruota Libera, Cesare Bocci parlerà del suo personaggio più amato dal grande pubblico, ovvero Mimì Augello. Ne Il Commissario Montalbano, infatti, l’attore indossa i panni di uno dei simpatici e affascinanti collaboratori del protagonista. Un ruolo che si addice moltissimo a Cesare Bocci, benché abbia dimostrato una certa capacità di adattamento nel corso della sua carriera. Sarebbe quindi riduttivo associare il profilo di Bocci al personaggio di Mimì Augello. Anche perché il percorso dell’attore nel mondo della televisione e del cinema, comincia da lontano, con una passione ed un talento coltivato fin dall’età di venti anni. Grazie al teatro ha fatto la sua irruzione nel mondo dello spettacolo, poi a fine anni ottanta il debutto in televisione con la serie Zanzibar.



