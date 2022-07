Cesare Cremonini, concerto Imola sabato 2 luglio 2022/ La scaletta, gli orari e…

Cesare Cremonini, concerto Imola sabato 2 luglio 2022: la scaletta e le informazioni

Cesare Cremonini gioca in casa. L’artista bolognese si esibirà in concerto questa sera a Imola sul palco dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Il tour segna il ritorno di Cremonini sul palco dopo due anni di stop imposto dalla pandemia di coronavirus. Ogni tappa del tour ha registrato sold out e quello di Imola sarà l’ultimo spettacolo del tour estivo negli stadi e sono al momento previste circa 70mila persone. 24 canzoni per un totale di oltre due ore e mezzo di musica considerando anche i bis previsti nella scaletta. Cesare Cremonini inaugurerà il concerto con il brano La ragazza del futuro.

Cesare Cremonini e Martina Maggiore si sono lasciati?/ Lei parla di "corna"

La scaletta dei brani è la seguente: Cercando Camilla, La ragazza del futuro, PadreMadre, Il comico (Sai che risate), La nuova stella di Broadway, Logico #1, Grey Goose, Qualcosa di grande, Chimica, Colibrì, Buon viaggio (Share The Love), Lost in the Weekend, Mondo, Stella di mare, MoonWalk, Vieni a vedere perché, Delfini, Chiamala felicità, Ciao, 50 Special, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Al telefono e Un giorno migliore. Previsto un duetto emozionante con Lucio Dalla. Per chiudere il concerto, Cremonini si è affidato a Un giorno migliore, ballad dal profondo significato che fa parte della storia dei Lunapop e che il cantante interpreta come un segno di speranza per un avvenire migliore.

Cesare Cremonini, concerto Roma martedì 28 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Cesare Cremonini, concerto Imola sabato 2 luglio 2022: Imola l’ultima tappa del tour

Il Cremonini stadi 2022 ha riscosso un grande successo in tutte le tappe del tour. Cesare Cremonini ha riabbracciato il suo pubblico che ha testimoniato il grande affetto: “Ciò che mi fa stare bene è il fatto che possa regalare a tutti voi una notte che resterà per sempre come un bel ricordo, una bella cosa della propria vita e basta. Per farlo non potevo non provare anch’io a tornare indietro, piano piano, nella mia memoria”, ha dichiarato in una delle tappe del tour. Il concerto di questa sera ad Imola sarà particolarmente emozionante e non è un caso che Cremonini abbia scelto di chiudere il suo tour proprio in questa città che rappresenta casa.

Velvet e Lunapop, chi sono?/ Band pop rock più famose negli anni Novanta: i brani

Cesare Cremonini ripercorrerà anche questa sera i suoi vent’anni di carriera. Allo show del cantautore bolognese, che a Imola chiuderà il suo tour estivo negli stadi, sono attesi 70mila spettatori. Sullo sfondo dello show, così come è accaduto a Roma, potrebbero essere riproposti lo spettacolo di luci e le immagini che ripercorrono la carriera dell’artista, dal 1999 fino ad oggi. Per quanto riguarda la scaletta, il cantautore riproporrà i 24 brani già presentati nelle altre tappe del Cremonini Stadi 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA