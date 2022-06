Cesare Cremonini, concerto Roma martedì 28 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Cesare Cremonini, concerto Roma Stadio Olimpico 28 giugno 2022: scaletta, orari e info

Questa sera Cesare Cremonini si esibirà a Roma in concerto allo Stadio Olimpico. Il concerto inizierà alle 21.00 mentre i cancelli si apriranno dalle ore 16.30 per accogliere i fan. Il tour è partito lo scorso 9 giugno e ha visto il cantante impegnato con concerti a Lignano, Milano, Torino, Padova, Firenze e Bari. Cesare Cremonini si esibirà sul palcoscenico con nuove canzoni ma anche con i brani più famosi del suo repertorio. Salvo modifiche, la scaletta dovrebbe essere la stessa delle tappe precedenti.

Cesare Cremonini aprirà il concerto con “La ragazza del futuro”. Spazio poi a Cercando Camilla, La ragazza del futuro, PadreMadre, Il comico (Sai che risate), La nuova stella di Broadway, Logico #1, Grey Goose, Qualcosa di grande, Chimica, Colibrì, Buon viaggio (Share The Love), Lost in the Weekend, Mondo, Stella di mare, MoonWalk, Vieni a vedere perché, Delfini, Chiamala felicità, Ciao, 50 Special, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Al telefono e Un giorno migliore. I biglietti della serata sono andati tutti sold out. Previsto un emozionante duetto con Lucio Dalla. Cremonini suonerà Stella di Mare accompagnato da alcune immagini concesse dalla Fondazione Dalla e recuperate dalle Teche Rai.

Cesare Cremonini sta riscuotendo un grande successo di presenze durante il suo tour. Il cantautore bolognese ha condiviso l’emozione di salire sul palco dello Stadio Olimpico condividendo un messaggio con i suoi followers: “Sarà il più grande show della mia carriera nella Capitale. La mia storia d’amore con Roma parte da lontano. Oggi arriva dritta al cuore. So che sarà molto più di un concerto”. In ogni tappa del tour Cesare Cremonini ha voluto rendere omaggio a Lucio Dalla. Il cantautore bolognese è profondamente legato alla musica e all’immagine di Lucio Dalla tanto che sarà anche autore e regista del film che verrà dedicato al grande cantautore.

In un’intervista al Corriere della Sera, Cremonini ha spiegato che il brano Stella di Mare si inserisce alla perfezione in questo tour visionario: “Non capisci se sta parlando di una donna, di un uomo, di Dio: ha dentro il segreto delle canzoni: l’ambiguità. Una grande canzone deve far accendere la fantasia. Era perfetta per questo tour visionario”. Il concerto ufficialmente è sold out, ma qualche tagliando last-minute fuori dallo stadio si trova sempre, e non solo dai bagarini.











