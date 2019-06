Cesare Cremonini/ Due di picche all’ex velina mora, ma quale?

Cesare Creomini compirà 40 anni il prossimo anno e per festeggiare al meglio si è già regalato un tour negli stadi i cui biglietti stanno andando a ruba nonostante manchino dodici mesi all’evento.La vita professionale del cantautore bolognese procede così a gonfie vele, ma come va quella privata? Come cantava in una delle sue canzoni più famose e amate dal pubblico, Cesare Cremonini può considerarsi un vero latin lover. Fisico asciutto, sorriso radioso e sguardo da furbetto lo rendono amatissimo dalle donne. Della sua vita privata, però, non si sa assolutamente nulla. Pur essendo molto attivo sui social, l’artista condivide solo post dedicati al lavoro o per mostrarsi durante le vacanze. Nelle foto, tuttavia, appare solo o in compagnia di amici. Cesare, dunque, è ancora single? La sua ultima fidanzata ufficiale, nota agli addetti ai lavori è Malika Ayane. Dopo quella storia, la vita privata di Cesare è diventata top secret. Tuttavia, il settimanae Chi, nell’ultimo numero, ha sganciato una bomba.

CESARE CREMONINI: CHI E’ LA VELINA MORA A CUI HA DATO IL DUE DI PICCHE?

Secondo il settimanale Chi, Cesare Cremonini si sarebbe concesso una vacanza d’amore. Prima di tornare a lavoro e preparare il grande tour negli stadi per il 2020, il cantautore bolognese che non smette di scrivere e creare per i propri fans, si sarebbe concesso una vacanza in dolce compagnia. “Chi è già in vacanza d’amore è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando intorno alla Sardegna” – scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini che svela solo il nome di battesimo della fortunata che avrebbe fatto breccia nel cuore di Cesare. Chi, però, lancia anche un altro scoop raccontando di un due di picche che Cremonini avrebbe dato ad un’ex velina mora di Striscia la notizia. Partendo con Martina avrebbe lasciato “un’ex velina mora con l’amaro in bocca per i due di picche ricevuti da parte del cantante”. La domanda, ora, è: chi è la misteriosa ex velina rifiutata da Cremonini?





