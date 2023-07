Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, fuga d’amore in Sicilia?/ Gli indizi non sfuggono ai fan

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, vacanza insieme? Gli indizi

Dopo la rottura con Martina Maggiore, Cesare Cremonini avrebbe ritrovato l’amore con la giornalista Giorgia Cardinaletti. Almeno così sostiene il gossip che ha diffuso la notizia di una liaison tra i due, già mesi fa. Ora, i fan del cantante hanno notato degli indizi che sembrano suggerire che la coppia sia in vacanza in Sicilia.

Cesare Cremonini e Valentino Rossi insieme in vacanza/ Il pilota con la famiglia, il cantante...

Entrambi hanno pubblicato delle foto sui propri profili Instagram, a bordo di una imbarcazione sulle isole Eolie, ma senza farsi vedere insieme. Lui scrive: “Vacanze vulcaniche, lezioni di fisarmonica – ha scritto Cesare Cremonini a corredo del post Instagram -. Isole di leggende antiche le Eolie, di fantasmi e streghe che attraversano la notte. Onde di maestrale, venti di zolfo. I fondali crollano negli abissi in un acquario incontaminato“. Lei, invece, si è limitata di più: “Ogni isola una sola luce” scrive la giornalista.

Cesare Cremonini nuovo compagno di Giorgia Cardinaletti?/ "Non si nascondono più: lui ha intenzioni serie"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti usano il “metodo Belen”: la critica alla coppia

Il cantante e la giornalista, dunque, sembrano essere nello stesso posto ma hanno deciso di non mostrarsi insieme lasciando il dubbio. Questo comportamento è stato definito da Giuseppe Candela “metodo Belen“, con annessa critica alla (presunta) coppia.

“Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo dicono le cronache gossippare. Ora questo giochino, foto nello stesso posto, geocalizzazione come indizio. Una giornalista e cantante che giocano al metodo Belen, ecco anche meno” scrive l’esperto di gossip su Twitter, muovendo una dura critica a Cremonini e Cardinaletti. Dunque, nonostante come sostiene il settimanale Chi i due siano una “coppia ormai fatta e finita” non sono ancora decisi a mostrarsi pubblicamente.

Cesare Cremonini e Nek volontari in incognito in Romagna/ "Situazione inedita e dolorosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA