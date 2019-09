Cesare Cremonini, è morto il papà Giovanni/ “Ha cambiato la mia spiritualità”

Cesare Cremonini è in lutto e gli amici, i fan e la sua famiglia si stringono intorno a lui in seguito alla perdita dell’amato papà Giovanni. L’ex frontman dei Lunapop era assente sui social ormai da un paio di giorni ma nessuno immaginava ancora il perché almeno fino a che non si è divulgata la notizia della morte di Giovanni Cremonini, padre di Cesare ma anche medico e nutrizionista a San Lazzaro fino al 1952, anno della sua pensione. Molto amato dalla sua comunità, in occasione del suo 90esimo anno di età gli è stata conferita anche una targa per il suo impegno da parte dell’ex sindaco di San Lazzaro, Marco Macciantelli, e, proprio due anni fa, si decide di intitolare proprio a lui la sala della Casa della Salute di San Lazzaro.

LUTTO PER CESARE CREMONINI, MORTO PAPA’ GIOVANNI

Una serie di riconoscimenti che sono arrivati quando il dottore era ancora in vita e che lo hanno reso felice per una vita dedita al lavoro e ai suoi pazienti, come lo stesso Cesare Cremonini ha sottolineato spesso: “ Per il mio babbo sono stato un figlio ma anche un paziente, perché ha trattato tutti i suoi pazienti come dei figli ”. Giovanni Cremonini si è spento in una stanza dell’ospedale Sant’Orsola dove era ricoverato e i funerali sono in programma nella chiesa Santa Maria Assunta e San Gabriele dell’Addolorata di Idice domani, giovedì 19 settembre alle ore 10. Lo scorso luglio fu lo stesso Cesare Cremonini a parlare del rapporto con suo padre e, in particolare, raccontò di quando, qualche anno prima, fu il primo a soccorrerlo in seguito ad un ictus. Al Corriere della Sera raccontò: “Lo operarono immediatamente emi ritrovai a pregare per lui nella sala di aspetto. ‘Dio fammi risentire ancora una volta la sua voce!’…quel momento ha cambiato profondamente la mia vita, il mio rapporto con lui e la mia spiritualità“.

