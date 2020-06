Cesare Cremonini/ “Non mi sono mai accontentato di essere solo un cantante” (EPCC)

Cesare Cremonini ospite dell’ultima puntata di “EPCC Live“, il talk show condotto da Alessandro Cattelan su Sky e NOW TV. Per il gran finale negli studi televisivi ci sarà anche il cantautore che proprio in queste ore dalle pagine de La Stampa ha scritto un lunghissimo messaggio per Alex Zanardi. “Vicino ad Alex con tutte le mie note” – ha scritto Cremonini – “se l’è scritta da solo e gli appartiene come una poesia, perché nessuna penna può immaginare una vita più forte di tutte le pagine che ne parleranno”. L’ex voce dei Lunapop ha poi proseguito scrivendo: “ci sono scrittori e giornalisti sportivi che puoi leggere mille volte senza chiederti chi siano. Basta lasciarsi trasportare dalle loro parole e dai profumi delle imprese che raccontano. Ci sono poi i grandi campioni, quelli che conosciamo e amiamo seguire, che quelle parole le ispirano, con le loro sfide sportive vinte o perse, a rendere facile la vita di tanti poeti della macchina da scrivere. E poi c’è Alex Zanardi, che la sua storia se l’è scritta da solo e gli appartiene come una poesia, perché nessuna penna può immaginare una vita più forte di tutte le pagine che ne parleranno”.

Cesare Cremonini canzoni: “La mia è una bella storia da raccontare”

Non solo, Cesare Cremonini durante questi mesi di lockdown per via della pandemia da Coronavirus è stato molto presente sui social con messaggi e attestati di enorme affetto per i suoi concittadini dell’Emilia Romagna. Alcuni mesi fa, parlando proprio della diffusone del virus Covid-19 che ha portato alla chiusura di diverse città dell’Emilia Romagna ha scritto: “Medicina, cittadina a un passo da Bologna, è stata chiusa per l’eccesso di contagi, cercando in ogni modo di proteggere la nostra città. Medicina la incontri percorrendo la San Vitale, una lunga strada parallela alla più trafficata via Emilia”. Poi il cantautore ha condiviso con tutti i suoi fan e il pubblico dei social un ricordo della sua infanzia e della sua famiglia: “i nostri genitori la attraversavano per andare verso Marina di Ravenna, alla ricerca del mare, chissà quante estati fa. Vi siamo vicini, accanto con tutto il cuore. Piange, ma ce la faremo” – concludente con un invito alla sua terra – “cara Emilia, resisti”. Per Cremonini questo 2020 sarebbe dovuto anche l’essere l’anno del ritorno live con il suo tour negli stadi per presentare dal vivo il suo ultimo album dal titolo “Cremonini 2C2C The Best Of”, una sorta di best of con pezzi del passato, ma anche brani inediti. Intervistato da Amica, il cantautore bolognese parlando del progetto discografico ha detto: “la mia è stata una carriera discografica di “lettura orizzontale”, non è sempre stato facile per me spiegarlo. Solo oggi posso mettere insieme tutti i pezzi della mia carriera, nella loro completezza. Ho sempre lavorato in prospettiva, per costruire il mio repertorio. Ora, con un po’ di orgoglio posso mostrarvi il mio mestiere: quello che sono riuscito a fare nella mia vita, come artista e come uomo, riuscendo a mantenermi fedele a questo percorso. Non mi sono mai accontento di essere “solo” un cantante: volevo che la musica, negli anni, potesse seguire la mia crescita come persona. La mia è una bella storia da raccontare”.



