Cesare San Mauro, chi è il marito di Angela Melillo/ Passione Roma, Totti e…

Da alcune settimane Cesare San Mauro è il marito di Angela Melillo, con la quale fa coppia fissa da ormai otto anni. I due sono molto uniti e si sostengono a vicenda in ogni loro avventura. La soubrette del Bagaglino, quando ha preso parte all’Isola dei famosi, ha spesso invocato il nome del suo compagno, avvocato romano lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Per quanto ci risulta, il marito della Melillo non è infatti un frequentatore abituale degli ambienti televisivi, ma il suo profilo è diventato sicuramente più noto quando Angela lo ha chiamato in causa durante l’Isola dei Famosi. Ma cosa sappiamo esattamente della dolce metà della Melillo? Andiamo subito a scoprirlo.

Innanzitutto Cesare San Mauro è nato a Roma nel 1956, lavora come avvocato cassazionista e possiede uno studio legale; allo stesso tempo insegna Diritto dell’Economia presso l’Università La Sapienza. Il marito di Angela Melillo è un uomo impegnatissimo e operativo su più fronti, risulta infatti Segretario Generale della Fondazione Roma Europea dal 2001 oltre ad essere uno dei membri del Comitato di Patronato della Fondazione CEIS. San Mauro è molto legato alla sua città ed anche un grande appassionato di calcio, nonché tifoso della Roma, come si evince dal suo profilo Instagram dove non mancano le foto di Francesco Totti e di altri idoli legati al mondo giallorosso, come l’attore Carlo Verdone.

