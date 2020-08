Cessione Genoa? Offerta da Gestio Capital/ Ma Preziosi non ci sta: “E’ ridicola”

Una cordata italiana vuole comprare il Genoa. Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi hanno ratificato un’offerta per l’acquisto del Grifone come riportato da Ansa. Enrico Preziosi sta valutando l’offerta della cordata la cui capofila è Gestio Capital, un family office che ha la sua base a Londra e coinvolge anche in quota minoritaria la holding di Radrizzani. Quest’ultimo ha riportato in Premier League dopo sedici anni il Leeds con alla guida Marcelo Bielsa. Nelle scorse settimane erano stati avviati dei contatti informali seguiti da una verifica sulla situazione del club. I tifosi del Genoa sono reduci da annate complicate in cui per due volte hanno rischiato la retrocessione in Serie B, ora però con questa notizia tornano a sognare e ad avere ambizioni europee.

CESSIONE GENOA? ENRICO PREZIOSI “OFFERTA RIDICOLA”

La cordata italiana che vuole comprare il Genoa ha già sottolineato quelle che sono le loro intenzioni e cioè la valorizzazione del club dal brand storico sia sotto il profilo tecnico che da quello puramente manageriale. Enrico Preziosi, attuale proprietario del Grifone, aveva ribadito l’intenzione alla fine di questa atipica stagione di fare un passo indietro, aprendo con le sue dichiarazioni alla cessione. Ora i tempi sono molto stretti, visto che la nuova stagione parte a metà settembre, ma comunque c’è la volontà da parte della cordata di concludere tutto già nelle prossime settimane. I tifosi del Genoa aspettano con ansia di sapere anche quelli che saranno i potenziali acquisti del nuovo investitore. Nessun commento ufficiale da parte della società, ma lo stesso presidente Preziosi, al momento in vacanza, a Telenord ha fatto sapere di considerare quell’offerta “ridicola“, sfidando i proponenti a “pubblicarla affinché tutti possano vederla e si rendano conto“.



