Diretta Genoa Verona/ Streaming video tv: Nicola si gioca tutto (Serie A)

Genoa Verona, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, domenica 2 agosto 2020, sarà una delle partite di maggiore interesse nella trentottesima giornata di Serie A, dal momento che è ancora in ballo il destino del Grifone. Rossoblù dunque in primo piano allo stadio Luigi Ferraris di Marassi per la diretta di Genoa Verona: il tifo avrebbe fatto comodo per “svegliare” una squadra reduce dal 5-0 incassato contro il Sassuolo, una batosta inaccettabile per chi ancora deve lottare per salvarsi. La squadra di Davide Nicola ha comunque ancora in mano il proprio destino, perché è davanti al Lecce ed è pure in vantaggio negli scontri diretti, ma di certo dovrà giocare molto meglio di mercoledì per evitare guai e non complicarsi la vita per l’ennesima volta – quella senza appello. Di fronte ci sarà il Verona di Ivan Juric che proverà invece a salutare nel migliore dei modi un campionato nel quale l’Hellas è andato ogni oltre previsione: rivelazione della Serie A, con la vittoria sulla Spal ha blindato un posto fra le prime dieci e può ancora sperare nell’ottavo posto, il primo dopo le big, che sarebbe il sigillo definitivo su una stagione di assoluta eccellenza per una neopromossa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GENOA VERONA

La diretta tv di Genoa Verona sarà garantita su Dazn 1, il canale numero 209 della piattaforma satellitare Sky, a patto di avere attivato la corrispondente opzione. Gli abbonati Dazn invece naturalmente godranno della diretta streaming video, dal momento che questa è una delle tre partite di giornata che sarà trasmessa sulla piattaforma Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Verona. Tanti dubbi per Davide Nicola, che dovrà fare valutazioni anche psicologiche dopo la batosta con il Sassuolo. Serve una svolta nell’atteggiamento ancora prima che negli uomini, tra le poche certezze infatti ci sono Perin, Criscito, Schone e Pandev, chiamati a dare qualcosa in più nella partita decisiva. Tra i tanti ballottaggi ancora aperti, citiamo Zapata-Goldaniga in difesa, Lerager-Cassata-Behrami che sono in tre per un posto al fianco del regista ex Ajax ed infine in attacco Pinamonti, Favilli e Destro che si contendono la maglia al fianco di Pandev. Vari dubbi anche per Ivan Juric, fra assenze e desiderio di dare spazio a tutti: ad esempio in porta potrebbe tornare Silvestri, mentre in attacco Zaccagni insidia Borini e Di Carmine deve guardarsi da Stepinski e Pazzini, il quale vorrà chiudere bene i cinque anni vissuti con la maglia dell’Hellas.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico abbastanza chiaro in favore del Grifone in Genoa Verona secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet. La differenza di motivazioni porta infatti il segno 1 ad essere grande favorito a quota 1,52, mentre poi si sale fino a quota 4,55 in caso di segno X ed infine a 5,70 volte la posta in palio sul segno 2 nel caso di una vittoria esterna da parte del Verona.



