Cessione Roma, Friedkin: “C’è fiducia”/ Trattativa con Pallotta chiusa entro il 2020?

«Sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in a.s. ROMA Spv Llc», così il gruppo Friedkin poco più di un mese fa. Oggi arrivano nuovi aggiornamenti sul dossier cessione Roma, importanti novità sulla trattativa tra l’attuale proprietario James Pallotta e il manager, il 187esimo uomo più ricco degli Stati Uniti. «Suppongo che raggiungeremo l’accordo finale prima del nuovo anno, noi siamo fiduciosi che questo accada», così il legale del gruppo Friedkin ai microfoni di Roma Press: il miliardario statunitense fa sul serio ed è pronto ad assicurarsi la maggioranza delle quote del club capitolino a stretto giro di posta. Resta da valutare cosa ne sarà del nuovo stadio giallorosso, ma l’arrivo di Friedkin potrebbe aiutare in tal senso: «La questione stadio va avanti da tanti anni, non per cattiveria di qualcuno: quando ci saranno delle certezze parlerò. Faccio il tifo per l’arrivo di Friedkin, perché serve una scossa», le parole di Roberto Renga a Radio Radio Mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA