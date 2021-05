Chadia Rodriguez in topless al Concerto del Primo maggio/ Provocazione in diretta tv

Sta facendo molto discutere, nelle ultime ore, il gesto provocatorio di Chadia Rodriguez, rapper italiana classe 1998 che sul palco del Concerto del Primo maggio 2021 ha cantato Bella così insieme a Federica Carta, per poi togliersi la giacca e rimanere in topless fino a fine esibizione. Un gesto forte, in linea con il suo stile e la sua ideologia espressa anche attraverso la musica. Proprio in Bella così, la Rodriguez canta: “Piacere, mi chiamo Chadia / Sono sempre stata una tipa strana / Sono cresciuta sola in mezzo alla strada / Senza fare la ladra né la ******* / Ho fatto una corazza, un’armatura/ Che mi protegge dalla gente, dalla paura / Io non avevo il seno grosso né la statura / Il corridoio della scuola era una tortura / Mi hanno chiamato povera fischiando / In branco, ma da soli poi piangono / E mi devono soldi e rispetto / Mi guardo gonfiando il petto allo specchio”.

La provocazione di Chadia Rodriguez sul palco del Concerto del Primo maggio

Classe 1998, Chadia Rodriguez è nata ad Almeria da genitori marocchini, iniziando a far parlare di sé con la pubblicazione del suo primo singolo Dale. Il suo stile – musicale e non – è sempre stato forte e caratterizzato da rime esplicite, ma fino a ora non si era mai resa protagonista di uscite del genere. Il successo, per Chadia, è arrivato nel 2019 con l’ep Avere 20 anni, contenente il singolo Fumo bianco certificato Disco d’oro per un totale di oltre 35mila copie vendute. Oltre che sui giornali, la notizia è rimbalzata anche sui social e in particolare su Twitter, dove in molti – specie tra gli utenti più giovani – hanno commentato l’esibizione contribuendo a dare ancora più risonanza all’accaduto.

