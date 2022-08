Chalobah al Milan?/ Calciomercato, Fofana al Chelsea libera il centrale verso Milano

Calciomercato news, Trevoh Chalobah al Milan con Fofana al Chelsea

Le chances di vedere Trevoh Chalobah al Milan entro la fine di questa finestra estiva di calciomercato ancora in corso sono decisamente buone a giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore. I rossoneri avrebbero infatti superato i cugini dell’Inter nella corsa al centrale di proprietà del Chelsea potendo soddisfare la richiesta da 3 milioni di euro per il prestito secco del giocatore formulata appunto dal club londinese dove Chalobah non sta trovando molto spazio.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Thiaw dallo Schalke in difesa, concorrenza per Vranckx

L’impiego in campo di Chalobah a Stamford Bridge potrebbe essere messo ulteriormente in discussione dall’arrivo di Wesley Fofana dal Leicester City per la cifra astronomica di 88 milioni che verrano dunque versati nelle casse del Leicester City. Proprio questo trasferimento dovrebbe essere l’aspetto decisivo per sbloccare la trattativa per portare Chalobah a Milanello sebbene il giocatore sia stato convocato per la sfida di questo pomeriggio proprio contro le Foxes in Premier League.

Calciomercato Milan news/ No al Chelsea per Leao, Pioli: "Deve pensare a migliorare"

Calciomercato news, Chalobah al Milan e Francesco Acerbi all’Inter

L’approdo di Trevoh Chalobah al Milan potrebbe concretizzarsi nella prossima settimana di calciomercato. L’Inter dovrà guardare altrova per rimpiazzare a dovere Ranocchia ed i nerazzurri sarebbero infatti vicini a tesserare Acerbi della Lazio. I rossoneri invece sono vicini ad aggiudicarsi l’elemento che potrebbe completare il reparto arretrato rimasto privo del capitano Alessio Romagnoli, che ha firmato con la Lazio a parametro zero.

LEGGI ANCHE:

Chalobah al Milan?/ Calciomercato, Inter ormai sorpassata per il centrale del Chelsea

© RIPRODUZIONE RISERVATA