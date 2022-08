Chalobah al Milan?/ Calciomercato, Inter ormai sorpassata per il centrale del Chelsea

Calciomercato news, sorpasso sull’Inter per Trevoh Chalobah al Milan

In casa rossonera in questi giorni di calciomercato estivo continua a tenere banco la ricerca di un difensore ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante l’approdo di Trevoh Chalobah al Milan. Inizialmente accostato anche ai cugini dell’Inter come potenziale alternativa a Francesco Acerbi della Lazio, il centrale sotto contratto con il Chelsea fino al giugno del 2026 sarebbe stato individuato da Massara e Maldini come l’elemento utile per completare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, rimasto privo di Romagnoli che si è accasato a parametro zero alla Lazio.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i lombardi potrebbero accontentare la richiesta dei londinesi da 3 milioni di euro per il prestito secco del ventitreenne inglese, aspetto questo che risulta invece più complicato per i nerazzurri. Tuttavia, il trasferimento di Chalobah è legato direttamente all’acquisto di Wesley Fofana dal Leicester City visto che i Blues hanno dimostrato non poche difficoltà nel reparto arretrato in queste prime uscite stagionali in Premier League, l’ultima delle quali terminata con un netto 3 a 0 subito sul campo del Leeds United.

Calciomercato news, Chalobah al Milan così da completare la difesa di Pioli

L’arrivo di Trevoh Chalobah al Milan in questa finestra estiva di calciomercato rappresenterebbe un valore aggiunto per la difesa dei Campioni d’Italia. Lo scorso anno il classe 1999 Chalobah ha collezionato 31 presenze totali tra campionato e coppe impreziosite pure da quattro reti e due assist vincenti per i compagni mentre nella stagione appena cominciata ha raccolto soltanto 90 minuti in Premier League 2.

